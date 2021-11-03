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Özersay: Ülke menfaati için bütçe geçtikten sonra seçime gidilmesi gerek

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Bütçe geçmeden seçime gidilirse, seçimden sonra gelecek hükümetin sıkıntıya gireceğini belirten Özersay, ülkenin ve halkın da bundan zarar göreceğini, bu nedenle ocak ayının ilk haftası yerine ocak ayı sonunda seçimi yapmak ve seçim öncesinde de bütçeyi Meclis’ten geçirmek gerektiğini kaydetti

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Özersay: Ülke menfaati için bütçe geçtikten sonra seçime gidilmesi gerek
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 Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, dışarıdan destekli bir UBP-DP hükümeti kurulacaksa, seçim tarihinin Ocak ayı sonuna alınması kaydıyla bütçenin geçmesine destek vermeyi değerlendirebileceklerini açıkladı.

Bütçe geçmeden seçime gidilirse, seçimden sonra gelecek hükümetin sıkıntıya gireceğini belirten Özersay, ülkenin ve halkın da bundan zarar göreceğini, bu nedenle ocak ayının ilk haftası yerine ocak ayı sonunda seçimi yapmak ve seçim öncesinde de bütçeyi Meclis’ten geçirmek gerektiğini kaydetti.

Özersay, “Eğer basında yer aldığı gibi dışarıdan destekli bir UBP-DP hükümeti kuracaklarsa, seçim tarihini Ocak ayının sonuna almaları kaydıyla bütçenin geçmesine Halkın Partisi olarak destek vermeyi değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.

HP’den yapılan açılkamaya göre, bir televizyon programında yaptığı açıklamada seçimin ocak ayının ilk haftası yapılması durumunda Yüksek Seçim Kurulu’nun hazırlıklar açısından sıkıntıya girebileceğini belirten Özersay, bu nedenle seçimin hangi hafta yapılacağına karar verirken YSK ile de istişare edilmesi gerektiğini söyledi.

“YSK’NIN İKİ AYAĞINI BİR PABUCA SOKMAYACAK ŞEKİLDE”

Özersay “Tarih belirlenirken YSK’nın iki ayağını bir pabuca sokmayacak şekilde davranmalıyız” dedi.

2018 yılında seçimler yapıldığında bir bütçe geçirilmeden seçime gidildiğini, ülkenin o zaman da sıkıntılar çektiğini belirten Özersay, şunları kaydetti:

“2018’de hükümete geldiğimizde bütçe olmadığı için önce birkaç ay bütçe yapmakla uğraştık, ülke çok zaman kaybetti. Kalemler aylar sonra açıldı ve pek çok ödeme gecikti, zararı halk gördü. Ardından aynı yıl içinde ekimden itibaren ikinci bir bütçe daha yapmak zorunda kaldık biz ve bu hizmet verilmesini ciddi şekilde olumsuz etkiledi, hükümeti yavaşlattı. Onun için bundan herkes ders almalı. Bütçe geçirildikten sonra seçime gidilmeli ki seçim tarihine bağlı olarak biz de Halkın Partisi olarak bütçenin geçmesine destek olmayı değerlendirebiliriz.”

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