Özersay “Kimse parasını bu hükümete emanet etmek istemiyor”

Halkın Partisi (HP), Girne açık pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Partisinden yapılan açıklamaya göre, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Genel Sekreter Ahmet Tokatlıoğlu, Sine-i Millet Komisyonu Başkanı Çağın Çağatay, Örgütlenme Sorumlusu Cengiz Karataş ve bazı Girne İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Girne açık pazarında vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların maaş kesintileriyle ilgili tepkisini gözlemlediğini belirten Özersay, “Çok açık söylüyorum kimse parasını bu hükümete emanet etmek istemiyor” dedi.

Özersay, vatandaşların hükümetin israf ve gereksiz harcamalarını gördüğünü ifade ederek, başta Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu olmak üzere kurumların ihalesiz şekilde zarara uğratıldığını, gereksiz ve partizanca istihdamlar yapıldığını savundu.

Hükümetin halk nezdinde herhangi bir güvenirliği olmadığını, gayrimeşru şekilde demokratik teamüllere aykırı şekilde kurulduğunu da savunan Özersay, vatandaşın, kesinti kararını samimi ve inandırıcı bulmadığını söyledi.

“Adı gönüllü ama kendisi kesinti karinesi üzerine kurulan bu uygulamaya da tepki vardır” diyen Özersay şunları da kaydetti:

“Yani kesinti yapılmasını istiyorsan dilekçe vermeye zorlanıyorsun. Bunun için yasa yapmaya ve insanlara bu eziyeti yapmaya gerek yoktu. Gerçek gönüllülük, bağış yapmak isteyen kişinin kendi iradesiyle dilekçe vermesidir. Yapmak istemeyenin dilekçe vermek zorunda bırakılması değil.”