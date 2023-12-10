Özersay: “Ercan’daki hırsızlık sıradan adli bir olay değil vahim bir yönetim beceriksizliğidir”

HP Genel Başkanı Özersay “Ercan’da yakalananlar yanında firma ve hükümet de bu hırsızlıktan sorumludur”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Ercan Havalimanı’nda önce yolcu bavullarından kıymetli eşyaların çalınması skandalı, ardındansa park yerinden araçların çalınması skandalı nın yaşandığına dikkat çekerek “Bu olaylarla ilgili olarak tek sorumlu bu yakalanan kişiler değildir, altı haftadadır açıklamalarımızla havalimanındaki güvenlik açığı konusunda uyarmış olmamıza rağmen tedbir almayan, güvenlik kamerası sistemini kör noktalar kalmayacak şekilde devreye koymayan işletmeci firma ve buna müsamaha gösteren gayrimeşru hükümettir” dedi.

Özersay, “Bu yönetim beceriksizliği ve güvenlik zafiyeti orada en az 150 güvenlik personeli çalıştırması gerekirken sözleşmedeki sorumluluklarını ihlal eden, bu sayının üçte biri kadar personel çalıştıran firmaya tek bir kelam etmeyen ve müsamaha gösteren bu gayrimeşru hükümetle ve bu vurdumduymaz halleriyle doğrudan bağlantılıdır. Bu ciddiyetsizliğe bilerek isteyerek göz yumdular ve firmanın masrafı daha az olsun diye kıyak çektiler, güvenlik yükünü polisimize ve halka yüklemiş oldular” ifadelerini kullandı.

Yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın dört bir yanından yolcuların Ercan Havalimanı’nı kullanırken bavullarının açıldığını ve eşyalarının çalındığını fark ettiklerini ve olayın ortaya çıkmasıyla birlikte şikâyette bulunmaya başladıklarını hatırlatan Özersay, “Bu sıradan bir adli olay değildir, çok ciddi bir yönetim beceriksizliğidir ve ülkenin turizm konusunda Ercan üzerinden turist operasyonlarına ciddi darbe vurabilecek vahim bir olaydır” dedi.

HP lideri Özersay açıklamasında, “Altı hafta önce Ercan’daki güvenlik açığı konusunda açıklama yapıp uyardık, güvenlik görevlisi sayısı konusunda şirkete ‘bu gayrimeşru hükümet müsamaha gösteriyor ve sözleşmeden doğan haklarını kullanmıyor’ demiştik. Şimdi yeni bir güvenlik skandalı ile karşı karşıyayız ama asıl sorumlular yakalananlar değil, güvenlik kameraları açısından bir açık olmasına müsaade edenlerdir, yani hem ilgili firmanın hem de bu gayrimeşru hükümetin sorumluluğu vardır” ifadelerine yer verdi.

Özersay “Bazı noktaların kameralar tarafından tespit edilememesi, bazı noktalarda kamera olmaması ya da kameraların çalışmaması ve hırsızlıkların da tam da bu zafiyet kullanılarak yapılması tesadüf olamaz” dedi.

Bir turizm ülkesi olmakla her fırsatta övünüldüğünü ve turizmin ülke ekonomisi açısından lokomotif bir sektör olarak tarif edildiğini de anımsatan Özersay, “Daha bir hafta önce HP Turizm Komitesi üyesi turizm uzmanı Uğur Kıroğlu, Ercan’da yaşanan olayın ülke turizmine nasıl darbe vurabileceği konusunda uyarıları oldu, maalesef yaşanan bavullardan hırsızlık olayı ertesinde gereken tedbirler alınmamış olacak ki şimdi de havalimanından insanların arabaları çalınmaya başladı. Şimdi bu ortamda yurt dışından Ercan üzerinden ülkemize gelecek olan yolcuların, yabancıların, turistlerin ruh halini bir düşünün. Ülke turizmine verilen zararı, yurt dışındaki itibarımıza verilen zararı bir düşünün” dedi.





