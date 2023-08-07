Özersay: “Engelli istihdamını hangi kritere göre, nasıl yapacaksınız?”

Özersay, bir milletvekilliği için yapılan ara seçimden önce sınavsız münhalsiz geçici işçilerin işe alındığını, seçim yatırımı yapıldığını savundu. “Acaba 50 engelli istihdamı sözünü de bu yaptığınız seçim istihdamlarını gizlemek için mi vermiştiniz?” eleştirisi yaparak, 50 engelli istihdamının ne zaman, hangi kriterlere göre ve nasıl yapılacağını sorarak adil bir istihdam süreci olup olmayacağını sordu

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, iki ay önce söz verilen 50 kişilik engelli istihdamının ne zaman, hangi kriterlere göre yapılacağını sordu.

Yazılı açıklama yapan Özersay, bir milletvekilliği için yapılan ara seçimden önce sınavsız münhalsiz geçici işçilerin işe alındığını, seçim yatırımı yapıldığını savundu.

“Acaba 50 engelli istihdamı sözünü de bu yaptığınız seçim istihdamlarını gizlemek için mi vermiştiniz?” eleştirisi yapan Özersay, 50 engelli istihdamının ne zaman, hangi kriterlere göre ve nasıl yapılacağını sorarak adil bir istihdam süreci olup olmayacağını sordu.

Adaletten uzak istihdam politikalarının gençleri “ülkeden, devletten soğuttuğunu” söyleyen Özersay “Önceden duyuru yaparak, sınavla ve gerçekten devlette ihtiyaç olan yerlere istihdam yapılması gerekir, bu yozlaşmış yönetim anlayışı devlete ve kurumlarına maalesef zarar vermekle kalmıyor, insanımızı bu ülkeden ve devletten soğutuyor. Milliyetçi olduğunu, devlete inandığını söyleyenlerin bu şekilde yozlaşmış bir anlayışla sürekli olarak devlete zarar verdiklerini görmek ve tavır koymak gerekiyor” iddiasında bulundu.

Özersay, 50 kişilik engelli istihdamı eğer yapılacaksa hangi kriterlere göre yapılacağını sorarak, şu ifadeleri kullandı:

“Mesela münhale çıkıp bu durumda olan vatandaşlara bir duyuru yapılacak mı? Yani herkesin bundan haberi olacak mı yoksa son seçimler öncesinde oy için yaptığınız gibi el altından mı yapacaksınız? Bir sınav olacak mı mesela, ya da belirli kriterlere göre ihtiyaç neredeyse en uygun olan kimse o kişi mi alınacak? Engelli derneklerini bu karar verme süreçlerinin içerisine dahil etmeyi düşünüyor musunuz mesela?”

Bu konuların bir an önce netleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Özersay “Gerçi biz sizin bu gecikmeyle de ortaya çıktığı üzere bu sözünüzü de tutmayacağınızı biliyoruz ancak yine de olur da bu istihdamlar yapılırsa adil olması ve partizanlık yapılmaması için gözümüzün üzerinizde olacağını bilmenizi istiyoruz” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’in mayıs ayında 50 engelli istihdamı sözü verdiğini söyleyen Özersay, temmuz ayından başlayarak engelli istihdamı yapılacağını ve 2023 sonuna kadar 50 kişinin istihdam edileceğini söylediğini belirtti.

Özersay, “Ağustos ayındayız ve bu geçen sürede seçim yatırımı olarak UBP-DP-YDP belirli sayılarda geçici işçiyi oturup paylaştılar, sınavsız münhalsiz işe aldılar, seçim yatırımı yaptılar. Muhtemelen engelli istihdam sözünü de bu partizanca yaptıkları seçim istihdamlarını gizlemek için verdiler” iddiasında bulundu.

Özersay, Başbakan Ünal Üstel’e bu konuda açıklama yapması çağrısında bulundu.

