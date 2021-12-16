Özersay: Ekonomi konusunda paydaşlarla birlikte hareket edeceğiz

Halkın Partisi(HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümete gelmeleri durumunda ekonomi konusunda ilgili tüm paydaşlarla hareket edeceklerini ifade etti.

HP’den verilen bilgiye göre, bazı HP’li milletvekilleri ve milletvekili adaylarıyla Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı ziyaret eden HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Seçimin ertesinde göreve gelirsek biz bunu biliyoruz, bunu yaparız anlayışında değiliz. Oturup paydaşlarla, ekonomiyi ayakta tutanlarla görüşerek birlikte yönetme niyetimiz vardır” dedi.

Ekonominin en önemli paydaşlarından biri olarak esnaf ve zanaatkarların fikir ve görüşlerini almayı önemsediklerini belirten Özersay, “Kuşkusuz bugün ekonomik bir yıkımla karşı karşıyayız. Bir kısmı dünyadan kaynaklanıyor ama diğer kısmı kötü yönetim ve yönetim beceriksizliğinden kaynaklı. Bu kötü yönetimin yükünü esnafın üzerine yıkmaya kesinlikle karşıyız. Ekonomik anlamda sıkıntıların aşılabilmesi için alınabilecek tedbirlerin olduğunu düşünüyoruz. Bunu da sürekli olarak dile getiriyoruz” dedi.