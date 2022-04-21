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Özersay "Acemice yazılan bu senaryoda, oyuncu olmayı kabul etmiyoruz”

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Özersay, “Bizim hissiyatımız; acemice bir senaryo yazıldı, biz bunu oynamak istemiyoruz, aynı hükümet kurulacak ama sanki yeni hükümet kurma çalışması yapılıyor gibi gösteriliyor” dedi

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Özersay "Acemice yazılan bu senaryoda, oyuncu olmayı kabul etmiyoruz”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “Bizim hissiyatımız; acemice bir senaryo yazıldı, biz bu oyunu oynamak istemiyoruz, oyuncu olmayı kabul etmiyoruz” dedi.

Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamasında, bugün bu görüşmeye Cumhurbaşkanı’nın davetiyle geldiklerini söyledi.

Özersay, “Bizim hissiyatımız; acemice bir senaryo yazıldı, biz bunu oynamak istemiyoruz, aynı hükümet kurulacak ama sanki yeni hükümet kurma çalışması yapılıyor gibi gösteriliyor” ifadelerini kullandı.

Açık yüreklilikle, oynanan bu oyunun bir parçası olmayacaklarını söylediğini ifade eden Özersay, yaşananları “kurgu” olarak niteledi, ülkeye hiç zaman kaybettirmeden Faiz Sucuoğlu’na görevin verilmesini ve bakanlar kurulunun oluşturulmasını istedi.

“Boşu boşuna memleketin zaman kaybedeceğini” ifade eden Özersay, daha 2 ay önce hükümetin oluşturulduğunu ve başarısız olduğunun görüldüğünü söyledi.

Özersay, kamuoyundan yaşananları sorgulamasını da isteyerek, bir- iki bakan değişikliğiyle hükümetin devam edeceğine inandığını dile getirdi.

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