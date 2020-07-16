Milletvekilleri, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile empati maçında buluştu
Milletvekilleri, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile empati maçında buluştu
5 0
Alt sıralarda kazan kaynıyor
Alt sıralarda kazan kaynıyor
86 0
 
Survivor 2020 şampiyonu belli oldu
Survivor 2020 şampiyonu belli oldu
17 0
Anne karnındaki bebekte corona virüs tespit edildi
Anne karnındaki bebekte corona virüs tespit edildi
8 0
56 dolara alınan vazo 9 milyon dolara satıldı
56 dolara alınan vazo 9 milyon dolara satıldı
52 0
Cage açıldı, Kıbrıs'ta yer yerinden oynadı
Cage açıldı, Kıbrıs'ta yer yerinden oynadı
479 0
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için bir sergi daha
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için bir sergi daha
34 0
banner460

"Ortağımızın açıklamaları hükümetin devamlılığını riske atıyor!"

banner27

UBP’de imar planı ile ilgili çalışmaları Genel Sekreter Ersan Saner başkanlığında yetkin bir  komitenin yürüttüğünü söyleyen Ahmet Savaşan, “hükümet krizi var demek istemiyorum, ama bu konuda ciddiye alınması gereken bir sorun olduğu da aşikardır. Ortağımızın yetkililerinin imar planı ile ilgili yaptığı açıklamaların amacını aştığı ve gerginlik yarattığı kanaatindeyim

"Ortağımızın açıklamaları hükümetin devamlılığını riske atıyor!"
16 Temmuz 2020 Perşembe 11:19

UBP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Savaşan BRT’de katıldığı bir programda, UBP’nin halkın sesine kulak vererek siyaset yaptığını belirterek, UBP’nin imar planlarının gerekliliğine inandığını, fakat halktan ve paydaşlardan geniş bir kabul görmediği ortada olan bir plana da sırf Ayşegül Baybars istiyor diye evet demesinin söz konusu olmadığını vurguladı.  

Ülkenin pandemi dolayısıyla çok zor bir dönemden geçtiğini, UBP başkanlığında HP ile kurulan hükümetin zamanında, bilimsel gerçeklere uygun aldığı siyasi kararlar ve halkın belirleyici uyumu ile sürecin başarı ile yönetildiğini söyleyen Savaşan, bu başarının Dünya devi ülkelerde yaşanan trajedilere bakıldığında çok daha net görülebileceğinin altını çizdi.

‘UBP tehdit ediliyor’ algısını yaratacak açıklamalar kabul görmez…

Böylesi zor dönemlerde koalisyon hükümeti yönetmenin kolay olmadığını ifade eden Ahmet Savaşan, “UBP, köklü geçmişi ve tecrübesi ile bu zorlu süreci ortağı ile birlikte genelde uyum içinde, gerektiğinde de karşılıklı sorumluluk  bilinciyle hareket ederek, tabanının önemli bir bölümünün fazla fedakarlık yaptığını ifade etmesine rağmen büyük bir sabırla yönetiyor. Ortağımız HP de buna benzer bir tavır içinde olmasa hükümetin bu günlere gelmesi pek de mümkün olmazdı. UBP tehdit ediliyor veya sabrı sınanıyor algısını yaratacak açıklamalar ne taban ne de tavan tarafından kabul görmez. Bu tip davranışlar hükümetin devamlılığını riske atar” diye konuştu.

Yapılan açıklamalar amacını aştı…

UBP’de imar planı ile ilgili çalışmaları Genel Sekreter Ersan Saner başkanlığında yetkin bir  komitenin yürüttüğünü söyleyen Ahmet Savaşan, “hükümet krizi var demek istemiyorum, ama bu konuda ciddiye alınması gereken bir sorun olduğu da aşikardır. Ortağımızın yetkililerinin imar planı ile ilgili yaptığı açıklamaların amacını aştığı ve gerginlik yarattığı kanaatindeyim. Gerek ortağımız gerekse de bizler toplum yararı için içinden geçilen bu zor dönemin ihtiyaçlarına cevap verecek sorumlu davranışlar sergilemeliyiz. Toplum bu başarılı sürecin ekonomide gereken adımların atılarak taçlandırılmasını bekliyor” dedi.

banner342
Etiketler; #Ahmet Savaşan #UBP #HP
"Emirnameyi sadece zaman uzatılmasını içerecek şekilde Başbakanlığa gönderdik”
"Emirnameyi sadece zaman uzatılmasını içerecek şekilde Başbakanlığa gönderdik”
12 0
"Her alanda liderlik yapacağız"
"Her alanda liderlik yapacağız"
4 0
"Ada'daki Elen zihniyeti halen değişmedi"
"Ada'daki Elen zihniyeti halen değişmedi"
7 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.