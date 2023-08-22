“Ortada insani bir proje yok”

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Pile’de yaşananlar konusunda ortada insani bir proje olmadığını belirtti

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Çetinkaya sahasında ve Pile’de yaşananları değerlendirdi.

Kanatlı yaptığı yazılı açıklamada, “Ortada insani bir proje olmadığını” iddia ederek, “bunun arkasına sığınıp açıklama yapanların samimi olmadığını” öne sürdü.

Murat Kanatlı, “Ara bölgedeki tartışmalı bir alanın insani proje olarak Çetinkaya Spor Kulübü’ne antrenman sahası yapıldığını” savundu.

1974’te Kıbrıs’ta tüm tarafların uzlaşıp imzaladığı bir ateşkes hattı olmadığını kaydeden Kanatlı, 1980’lerde dekonfrontasyon hattı belirlendiğini ifade etti.

Kanatlı, “Taraflar bölgelerin durumuna göre, eşit mesafede eş zamanlı birbirlerinden uzaklaştı ve bu alanlar BM gözetimine bırakıldı. Yani evet bu bölgeler hâlâ bir tarafa ait ama hattın korunması için de BM’nin kontrolüne verildi. Bölgeye izinsiz girmek demek bu uzlaşıyı da çiğnemek demektir” ifadelerini kullandı.

Manipülasyon yapıldığını ileri süren Kanatlı, “silahlı çatışma yaratacak provokasyonlara karşı mücadeleyi örgütlemek gerektiğini” savundu. Murat Kanatlı, tüm tarafları yapılanlara karşı tepki koymaya çağırdı.

