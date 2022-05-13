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“Ordinaryüs bakanına kimse dokunamaz!”

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“Ordinaryüs bakanına kimse dokunamaz!”
 
 
Başbakan Ünal Üstel’in yeni kabineyi açıklaması üzerine eleştirilerin muhalefetten gelmesi beklenirken UBP saflarından geldi.
Yeni kabineye ilk eleştiriyi UBP İskele milletvekili Emrah Yeşilırmak’tan yaptı.
Yeşilırmak, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu hedef alarak “İskele'nin Ordinaryüs bakanına kimse dokanamaz!” ifadelerini kullandı.
Emrah Yeşilırmak açıklamasında “Vardır bunda da bir hayır. Zaman ve süreç bize doğruyu yanlışı gösterecek, görelim bakalım...” dedi.
UBP İskele milletvekili Nazım Çavuşoğlu, yeni açıklanan kabinede Milli Eğitim Bakanı olarak atamıştı.
 
 
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