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Ombudsman Varol’a Roma’da engel

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Ombudsman İlkan Varol’un Roma’da yapacağı konuşması engellendi

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Ombudsman Varol’a Roma’da engel
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Roma’da düzenlenen Uluslararası Ombudsman Konferansı’nda “Küresel Krizlerde İnsan Hakları" temalı panelde konuşma yapmak üzere yazılı davet alan ve Roma'da bulunan Ombudsman İlkan Varol’un dün yapacağı “İnsan Hakları İhlallerine” ilişkin konuşması son anda engellendi.
Varol, konuşmasının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin girişimi sonucunda engellendiğinin aşikâr olduğunu vurguladı.

 
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