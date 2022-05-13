TDP Genel Başkanı Mine Atlı, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından polise şikayet edildi. Polise ifade veren Atlı “Susmamızı istiyorlar ama ölürüz de susmayız" dedi









Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından polise şikayet edildi. Atlı, telefonla aranarak polis müdürlüğüne çağrıldı.

Polis önünde kısa bir basın açıklaması yapan Atlı, “İfade özgürlüğü ve eylem haktır, onları bu gerekçe ile tutuklamak Anayasaya aykırıdır. Susmamızı istiyorlar ama ölürüz de susmayız" dedi.

İfade özgürlüğüne doğrudan doğruya bir müdahale olduğunun altını çizen Atlı şöyle dedi:

“Bizim susmamızı istiyorlar. Eylem yapmamızı ve herhangi bir eleştiri yapmamamızı istiyorlar. Eleştirinin dozu onlara göre fazla kaçmış olsaydı hukuk davası açmaktı özgürlerdi. Bunu saygı ile karşılardım ama senin başkan olduğun bir devletin polisini bu bağlamda kullanmak faşizmin ilk adımlarıdır ve böyle bir hakları yoktur. İstedikleri iklim Kıbrıs Türklerin eylem yaptığı hakkını aradığı bir iklim değil istedikleri iklim istedikleri gibi at koşturabilecekleri, sessizleşeceğimiz bir iklimdir. Biz böyle bir iklime ölürüz de müsaade etmeyiz. Dolayısıyla buralarda çok buluşacak gibiyiz”

Öte yandan Mine Atlı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın şikayeti üzerine polise ifade vermesinin ardından parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı.

Atlı, dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şikayeti üzerine polise ifade verdiğini, dava okunmadığını ancak dosyanın Savcılığa aktarıldığını söyledi.

Polisin aramasıyla ifade özgürlüğü hakkı ihlalinin başladığını savunan Atlı, bunu “oto kontrol” uygulaması olarak niteledi.

Rütbe ne kadar yükselirse, tolerenin artması gerektiğini, eleştirilerin normal karşılanması gerektiğini söyleyen Atlı, ancak Tatar’ın bunu yapmadığını savundu, eleştirilerde bulundu.

“Biz söylediğimiz her şeyi söylemeye devam edeceğiz” diyen Atlı, dava açılırsa Anayasa’da yer alan ve bir utanç olan “vatan hainliği” maddesinin de tartışılacağını ifade etti ve “Korkmuyoruz ürkmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Soru üzerine “Tatar’ı tanımadığını ve Saygı duymadığını söyleyen Atlı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerimde irade gaspı yapıldığını, Kıbrıs Türk Halkının iradesinin gaspına müsade edildiğini ve bugün yaşananların da onun devamı olduğunu savundu, “Mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Atlı, yaşananların hazmedilmeyeceğini, halk gereken tepkiyi gösterse bugün yaşananların yaşanmayacağını ifade ederek, “Konu ideolojik değil, varlığımızdır, Kıbrıs Türk halkının varlığı nacak altındadır saldırı altındadır” ifadelerini kullandı.



