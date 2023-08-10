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“O gün verilen mücadele, bugün çok daha anlamlı hale gelmiştir”

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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erenköy Direnişi'ni ve şehitlerini andı: “Şanlı Erenköy Direnişi ile "Şanlı Erenköy Direnişi ile o gün verilen mücadele, Kıbrıs Türkü'nün vatanında güven içinde yaşaması bakımından bugün çok daha anlamlı hale gelmiştir"

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“O gün verilen mücadele, bugün çok daha anlamlı hale gelmiştir”
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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Şanlı Erenköy Direnişi ile o gün verilen mücadele, Kıbrıs Türkü'nün vatanında güven içinde yaşaması bakımından bugün çok daha anlamlı hale gelmiştir." ifadesini kullandı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından Erenköy Direnişi'nin 59. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erenköy Direnişi'nin, Kıbrıs Türk halkının "Çanakkale Destanı" olarak adlandırıldığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:
"Kıbrıs Barış Harekatı'nın yolunu açan Erenköy Direnişi, mücahitlerimiz ve Mehmetçiklerimizin destansı kahramanlıkları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ile taçlanmıştır. Şanlı Erenköy Direnişi ile o gün verilen mücadele, Kıbrıs Türkü'nün vatanında güven içinde yaşaması bakımından bugün çok daha anlamlı hale gelmiştir. Türkiye olarak, KKTC'nin bağımsızlık mücadelesinde verilen mücadelenin her platformda sonuna kadar destekçisi olmaya devam edeceğiz. Erenköy Direnişi'nin 59. yıl dönümü vesilesi ile 4. Filo Komutanı Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i ve istiklal uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum."
 
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