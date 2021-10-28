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Nisap sağlanamadı, Meclis toplanamadı

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Nisap sağlanamadı, Meclis toplanamadı
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Cumhuriyet Meclisi nisap sorunu nedeniyle toplanamadı. Meclis iç tüzüğü gereği toplantı 1 Kasım Pazartesi’ne ertelendi.

Genel Kurul, Meclis Başkan Vekili Armağan Candan başkanlığında bugün saat 11.00’de toplanmayı denedi, nisap yetersizliği nedeniyle toplantıya 10 dakika ara verildi ancak ikinci denemede de nisap sağlanamadı.

Meclis Başkan Vekili Candan, yarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil olduğunu, bir sonraki oturumun 1 Kasım pazartesine ertelendiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi, iki haftanın ardından yasama gündemiyle pazartesi günü toplanmış, Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçesi’ni oy birliğiyle, muhaceret affını öngören Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı da oy çokluğuyla kabul etmişti.

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