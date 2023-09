New York’taki görüşmelerin sonuçları bekleniyor

Rum yönetiminin New York’ta Guterres-Erdoğan ve Erdoğan-Miçotakis görüşmelerinin sonuçlarını beklediği belirtildi

BM Genel Kurulu ve New York temaslarına ilişkin senaryolar basında yer almaya başladı.

Kıbrıs sorunu, Türkiye-Avrupa ve Türk-Yunan ilişkilerinin BM Genel Kurulu’nun yapılacağı New York’a taşınacağına işaret eden Güney’de yayımlanan Fileleftheros, “başrol oyuncularının dudaklarından asılmış göründüğü, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da onların dudaklarında ızgara yapacağı” yorumunda bulundu.

Haberi manşetten “Erdoğan New York’a Şantajcı Ajandayla Gidiyor… Dudaklarında Izgara Yapacak” başlığıyla aktaran gazete, Rum yönetiminin New York’a, Türkiye’nin egemen eşitlikten daha azını görüşmediğini, şartsız bir prosedür başlasa bile Türk tarafının kendi talebi dışında hiçbir şeyi görüşmek niyetinde olmadığı bilinciyle “sepetini küçük tutarak” gittiğini yazdı.

Gazete, Amerika gibi büyük oyuncuların “durgun suları hareketlendirmenin tek yolunun, bütün açık cepheleri geniş bir çerçeve içerisine koymak olduğuna inandığını” yazdı. Gazete, bu çerçevenin de "Kıbrıs sorunu ve Türk-Yunan ilişkilerinin", Washington’un bölgedeki projelerine dayalı güç paylaşımına" dayanacağını kaydetti. Amerikalı ve AB yetkililerinin, Türkiye’nin, özellikle karşı tarafa kaymaması için bu çerçevede ısrarcı.

Amerikalıların, ortak adım atılabilmesi için farklı çıkarların değerlendirilmesi anlamına gelen bu çerçeveye İsrail, Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Türkiye’yi dahil edeceğini yazan gazete, “Erdoğan, eli üstünde olsun isteyeceği için zor bir senaryo” yorumunu ekledi.

Habere göre, bu kaygan ortamda herkes “kilit görüşmeleri” bekliyor. BM, Genel Sekreter’in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacağı görüşmeyi bekliyor. Derin görüşme gündeminde Kıbrıs sorunu da olacak ancak taraflar fazla zaman harcamak istemeyeceği için düşük düzeyde ele alınacak. Tahıl koridorunda oynadığı rolün öne çıkarmasını bekleyen Erdoğan’ın İsveç’in katılımına karşı nihai tavrı öncesinde NATO meselesini de ortaya koyacağını ve “bu çerçevede Ankara’nın, geriye kalan konularda vermek için Kıbrıs başlığını tahsil etmek üzere kullanacağını” yazdı.

Gazeteye göre, Rum yönetimi Guterres-Erdoğan ve Erdoğan-Miçotakis görüşmelerinin sonuçlarını bekliyor. Çarşamba günü yapılacak Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde iki tarafın, aralarındaki iletişim kanallarını ve momentumu korumak olduğuna işaret edilen haberde, Atina’nın, Ankara ile görüşmelerin ilerlemesini istediğini, bunun tek yolunun da zor ve dikenli konulara dokunmamak olduğuna dikkat çekildi.

BM Genel Sekreteri ile 22 Eylül’de görüşme yapacak olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in bir yandan da, Genel Sekretere mesaj aktarabilecek durumdaki Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Fon der Layen ile iletişim halinde bulunacak.

New York’taki görüşmelerin merkezinde Türkiye-Avrupa ilişkilerinin de olacağına işaret edilen haberde, Ankara’nın, Avrupa Parlamentosu’nun son raporundan rahatsız olduğuna işaret edildi. TBMM’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesi için Ekim ayında hazır olacak Türkiye raporunun içeriğinden memnun olması gerektiğini ileten Ankara’nın “Avrupa ve NATO yetkililerinin dudaklarında ızgara yapmaya hazırlandığı” vurgusu yapıldı.

Gazete, Türkiye’nin AB’den ayrıca Gümrük Birliği, vizeler ve müzakere başlıklarının serbest bırakılmasını ve ABD’den F-16’ları istediğini hatırlatarak “Başrol oyuncuları, Erdoğan ızgara yapmaya çalıştığı dudaklarından asılmış görünüyor. Bütün açık meselelerde ileri doğru adım atılması için bir sinyal bekleyecekler” ifadelerini kullandı.