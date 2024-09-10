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New York’ta üçlü görüşme çabaları sürüyor

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New York’ta üçlü görüşme çabaları sürüyor
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, New York’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Hristodulidis’le gerçekleştireceği görüşmelerin, üçlü bir görüşmeye imkan sağlaması yönündeki çabaların devam ettiği iddia edildi.
Politis gazetesi: “Hala New York’ta Üçlü Görüşme Arıyorlar” başlığı altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, New York’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Hristodulidis’le gerçekleştireceği görüşmelerin, üçlü bir görüşmeye imkan sağlaması yönündeki çabaların devam ettiğini iddia etti.
Guterres’in Tatar ve Hristodulidis’le gerçekleştireceği görüşmelerin, öze kaktı sağlamaktan çok durumun yönetimi ve iki taraf arasında en azından bir iletişim şekli olma niteliği taşıdığı iddiasında bulunan gazete, Guterres’in liderlerle üçlü bir görüşme gerçekleştirmesi çabalarının ise devam ettiğini aktardı.
 
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