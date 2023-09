New York’ta üçlü görüşme belirsizliği

Rum lider Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri Guterres ile 22 Eylül’de New York’ta yapacağı görüşmenin saati 19:10 olarak açıklandı. Şu ana kadar Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tatar ve Guterres’le ortak bir görüşme ayarlanmadı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Kurulu’na katılmak için gideceği New York öncesinde Atina’ya gitti.

Hristodulidis, New York’a Atina üzerinden gidecek.

Hristodulidis bugün ise BM Genel Kurul çalışmalarına katılmak ve orada konuşma yapmak için Atina üzerinden New York’a hareket edecek.

Başka Rum haber kaynakları ise Hristodulidis’in ülkeden ayrılışının, kendisi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasında olası üçlü görüşme hakkında herhangi bir bilgi verilmeden gerçekleştiğini de belirtti.

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 22 Eylül’de New York’ta yapacağı görüşmenin saati 19:10 olarak açıklandı.

Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’e göre, şu ana kadar Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve BM Genel Sekreteriyle ortak bir görüşme belirlenmedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, bu konuda sürekli BM Genel Sekreterliği ile temas halinde olduğunu belirtirken BM Genel Kurul çalışmaları için gideceği New York’ta Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi başkanlarıyla, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile kendi temasları aracılığıyla, diyaloğun yeniden başlaması çabalarına nasıl yardımcı olabileceklerini incelemek için görüşmeler yapacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın "çözüm zemininin değiştirilmesine yönelik" açıklamasını yorumlamasının istenmesi üzerine Hristodulidis, böyle bir şeyin görüşme dışında olduğunu, uluslararası toplumun tezinin de bu yönde olduğunu söyledi.