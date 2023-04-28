“Ne teklif aldım, ne de talebim oldu”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin eski başhekimlerinden Dr. Bülent Dizdarlı, ara seçimde milletvekili olacağına dair iddiaları yalanladı.
Dizdarlı, "Ne bir teklif aldım ne de bir talebim oldu." dedi.
Dizdarlı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
“Yoktur öyle bir şey arkadaşlar. Bana bir partiden milletvekili adayı olmam yönünde teklif yapıldığı söylentisi doğru değildir.
Bu konuda ne bir teklif aldım ne de bir talebim oldu. Buna karşın iki gündür gelen telefonlar üzerine bu açıklamayı yapmak durumunda kaldım.
Ara seçimler hakkındaki düşüncemi ise daha sonra açıklayacağım”
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