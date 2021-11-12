Mustafa Aktuğ artık bağımsız değil UBP'li

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ bugün düzenlenen törenle UBP'ye katıldı.

2018 Yerel seçimlerinde bağımsız aday olarak seçime girerek Lapta Belediye Başkanlığını kazanan Mustafa Aktuğ, UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, bakanlar ve partililerle gerçekleşti,rdiği görüşmeler neticesinde bugün UBP'ye katıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Mustafa Aktuğ'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Değerli kardeşlerim,

Ulusal Birlik Partisi'nde gerçekleşen kurultay sonrası başta Sayın Genel Başkan ve Başbakan Faiz Sucuoğlu , değerli bakanlarımız ve partililer ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde siyasi yaşamıma ülkenin en büyük siyasi partisi olan Ulusal Birlik Partisi'nde devam etme kararı almış bulunmaktayım.

Bağımsız olarak seçilmiş olduğum belediye başkanlığım dönemimde vermiş olduğum hizmette bugüne kadar tüm siyasi partilere ve partililere eşit mesafede durdum ve bundan sonraki süreçte de görevimin sorumluluğu bilinciyle eşit mesafede hizmet vermeye de devam edeceğim.

Ulusal Birlik Partisi gibi büyük bir camianın içerisinde bulunmanın mutluluğu ile halka hizmet yürüyüşüme devam edeceğimi , özelde Lapta beldemize genelde Kıbrıs Türk halkına bildirmekten kıvanç duyarım.