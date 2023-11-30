“Mukayyitlik ile sendika arasında işbirliği var”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde mahkemeye çıkarılmasına ilişkin Mukayyitlik Dairesi’ni suçladı ve “365 günde bugünü mü buldunuz? Mukayyitlik ile sendika arasında işbirliği vardır” dedi

Su basan sınıflar için öğrencileri, eylem yaptıkları için de öğretmenleri suçlayan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, şimdi de “Öğretmenler Günü”nde yargıç karşısına çıkarılan öğretmenlerle ilgili Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Mukayyitlik Dairesi’ni suçladı.

Öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde mahkemeye çıkarılmasına ilişkin konuşan Çavuşoğlu, “Mahkeme mukayyitliğini eleştiriyorum” dedi, “Mukayyitlik ile sendika arasında işbirliği olduğunu” öne sürdü:

365 günde bugünü mü buldunuz? Demek ki burada bir iş birliği var. Mukayyitlik ile sendika arasında işbirliği vardır. Mukayyitlik kusura bakmasın ama samimi değil, art niyetli”

Kıbrıs TV’de katıldığı programda konuşan Çavuşoğlu, konuya ilişkin Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’e de çağrı yaptı.

Çavuşoğlu, “Polisin işini yapmasına engel oldukları için polis dava etti. Dava eden Milli Eğitim Bakanlığı ya da ben değilim, polistir” ifadelerini kullandı.

Anımsanacağı üzere 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenler “polisi darp” suçlamasıyla yargıç karşısına çıkarılmıştı.

Çavuşoğlu daha önce de su basan konteyner sınıflarla ilgili öğrencileri suçlamış, bir öğrencinin sınıfa su taşıdığını öne sürmüştü.

