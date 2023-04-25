Mine Atlı, Sayıştay Başkanlığı yaşının 65’e yükseltilmeye çalışılmasını eleştirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, 12 yıldır görevde olan Sayıştay Başkanı Osman Korahan’ın 5 yıl daha görev yapmasına olanak sağlanması için emeklilik yaşının 65‘e yükseltilmeye çalışıldığını savunarak, bunun en anti-demokratik ülkelerde bile kabul edilmeyeceğini söyledi.

Atlı, “Hiçbir kurumun başında aynı kişi on yıllarca görev yapamaz. Korahan’ın Kıb-tek’le ilgili raporu Ersin Tatar’ın talebiyle 25 Aralık seçimlerinden sonra açıkladığı iddiaları bile havada dururken, bir 5 yıl daha görevde kalmasının istenmesi Korahan ile UBP arasında bir pazarlık olduğunu gösteriyor” dedi.

Söz konusu yasanın ivediliğini özellikle Başbakan Ünal Üstel’in talep ettiğini öne süren Atlı, “Korahan’la neyin pazarlığını yaptınız? Hangi yolsuzlukların üstünü örtmeye çalışıyorsunuz?” diye sordu.

- Atlı: “Anayasa’ya aykırı olan bir değişiklik, 12 yıl sonra nasıl Anayasa’ya uygun hale geldi?”

Atlı, yaptığı yazılı açıklamada, 2008 yılında CTP-ÖRP Hükümeti döneminde 60’dan 65’e çıkarılan ve o dönem muhalefette olan UBP’nin “Anayasa’ya aykırı” diyerek Mahkemeye taşıdığı ve hükümete geldiğinde tekrar 60’a çektiği Sayıştay Başkanlığı emeklilik yaşının neden şimdi aynı UBP tarafından yeniden 65’e çıkarılmaya çalışıldığını sordu.

Atlı, “2008 yılında UBP için ‘Anayasa’ya aykırı’ olan bir değişiklik, 12 yıl sonra nasıl ‘Anayasa’ya uygun’ hale geldi? Anayasa o günden bugüne değişmediğine göre; değişen şey çıkarlar mı yoksa 12 yıldır aynı koltukta oturan Osman Korahan’dan çekinmeniz mi?” diye sordu.

Ülkenin tek bağımsız mali denetim organının siyasi atamalarla hükümetlerin arka bahçesi haline getirildiğini ileri süren Atlı, Sayıştay Başkanlığı’nın "yeniden güvenilir bir kurum haline gelmesinin" önemine işaret etti. Atlı, kamuyu ilgilendiren tüm yolsuzlukların ve zarara uğratılan kurumların hesabının sorulması için burada hazırlanan raporların tarafsızlığının hayati olduğunu kaydetti.

