CTP Genel Başkanı Erhürman, ülkede polis eksikliği varken, Meclis Başkanı’nın koruma talebini eleştirdi ve Töre’ye “Tehdit altında hissetmiyorsanız, bu memleketin polisleri sizin askıcınız mı” diye sordu



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin PGM'den 3 yakın koruma talep etmesi ana muhalefet CTP’nin tepkisini çekti.

Meclis Genel Kurulu’nda söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı’nın anlatması gereken bir takım ‘ihtiyaçları’ olduğuna vurgu yaptı, Töre’nin ‘polisten özel koruma talep ettiğini ve aldığını’ açıkladı.

“Sayın Meclis Başkanı kendisini tehdit altında mı hissediyor ki özel koruma aldı” diye soran Erhürman, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin ‘koruma talep ettiğini’, talebinin de kabul edildiğini belirtti.

Zorlu Töre’ye neden koruma ihtiyacı hissettiğini açıklaması gerektiğine vurgu yapan Erhürman, Polis Genel Müdürlüğü’nün de daha önceki bazı talepleri karşılamazken, bu talebi karşılama nedenini açıklaması gerekliliğine işaret etti.

Erhürman, ülkede polis eksikliği varken, Meclis Başkanı’nın koruma talebini eleştirdi, açıklama istemini yineledi.

Erhürman, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin ifadelerinin ‘kendi içinde çeliştiğinin’ herkes tarafından göründüğüne işaret ederek, “Hem CTP Milletvekilleri bana bir şeyler söyler diye koruma talep ettiğinizi söyleyeceksiniz, hem de ‘korumaya ihtiyacım yok, yardımcı olsunlar diye’ mi diyeceksiniz. Memleketin polisleri size askıcı mı olacak?” dedi.

Mecliste konuşan Erhürman şöyle dedi:

“Sayın Töre 3 koruma talep etti… Verdiği örnekler de yanlış. Mevzuatımızda Meclis Başkanı’nın koruma talep etmesi de yok. Ben kendi memleketimde, kendi insanımdan korkmam, talep de etmem, bana da hak verildi, istemedim, bu hakkı kullanmadım. Daha önceki Başbakanlar da mevzuata göre hareket etti. Eski Cumhurbaşkanı ve Başbakanların böyle bir hakkı var ama Meclis Başkanları’nın yok.

Bir belediye başkanı ile Meclis önündeki karşılaşmasında kullandığı kelimeler, kendine söylendiğini belirttiklerinden çok daha kötüydü. ‘Şerefsiz, alçak’ dedi aynen… Bu kapının hemen dışında.

Polis Genel Müdürlüğü de durmadan ‘polis ihtiyacımız var’ derken, zamanında Sayın Bozer’in 1 koruma talebine yok derken, bugün 3 koruma talebini karşılaması, ‘polis ihtiyacına yönelik taleplerini’ de zayıflatır”.

