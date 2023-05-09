Mecliste "sağlık protokolü" gerginliği

KKTC ile TC Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı’nın ivedilik oylaması sırasında Meclis gerildi

KKTC ile TC Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı’nın ivedilik oylaması sırasında ortam gerildi.

CTP’li vekiller oylama sırasında Hükümet’in çoğunluğunun olmadığını, ivediliğinin reddedilmesi gerektiğini ifade ederek, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin ivediliğin görüşülmesini oyçokluğu ile geçirmeye çalışmasına tepki gösterdi.

Meclis kürsüsüne çıkan CTP Miletvekili Erkut Şahali, Genel Kurul oturumuna 10 dakika ara verilmesini, kamera görüntülerinin izlenmesini talep etti.

Şahali, “Yasama daha fazla çiğnenmemeli. Meclis sizden daha fazla itibarlı olmak zorundadır” dedi.

Şahali’nin ardından söz alan UBP Milletvekili Özdemir Berova, yasanın ivediliğiyle ilgili bir oylama yapılmadığını, 3’üncü görüşmesi ile ilgili ivedilik istendiğini söyledi.

Bu sırada sesler yeniden yükseldi, CTP Milletvekili Erkut Şahali ile Berova arasında tartışma yaşandı.

Muhalefetin itirazı olması halinde isim bazında sayım yapılabileceğini belirten Berova, “Eski köye yeni adet getirilmez. Hangi iç tüzükte kamera görüntüleri izlenir” dedi.

Berova’nın ardından Meclis Başkanı Töre, tezkereyle ilgili yeniden oylamaya gitti, oy çokluğuyla kabul edildiğini söyledi.

CTP’li vekiller ayağa kalkarak, duruma itiraz etti.

Töre, bu itirazların ardından Meclis hukukçularından görüş aldı, 3’üncü görüşmesinin ivediliğinin reddedilmiş kabul edildiğini açıkladı.

Töre’nin açıklamasının ardından mikrofondan, hükümete mensup vekillere atfen “Ne yapalım, içerde olun” sözleri duyuldu.

