Meclis yine nisap sağlayamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı bugün yine nisaba takıldı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 11.15’de toplanma girişiminde bulunan genel kurul, nisap yetersizliği nedeniyle toplanamadı. Toplantıya, 10 dakika ara verildi.

Genel Kurul aradan sonra yeniden toplanmayı denedi ancak nisap sağlanamayınca toplantı 24 saat sonraya ertelendi.

Meclis Genel Kurulu, yeni yasama döneminde sadece iki kez toplanabildi. Pazartesinden beri toplanamayan Genel Kurul, yarın saat 10.00’da yeniden toplanmayı deneyecek.