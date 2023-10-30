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Meclis yasama gündemiyle toplandı

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Meclis yasama gündemiyle toplandı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasama gündemiyle toplandı.
Meclis Başkanı Zorlu Töre, başkanlığında saat 11.25’te toplanan Genel Kurul’un özel gündeminde, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’nun, 2020, 2021, 2022 ve 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarıları yer alıyor.
Toplantının gündemindeki komitelerden gelen tasarılar ve öneriler ile görüşülecek diğer işler bölümünde ise "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı" ile "Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik)Yasa Tasarısı" bulunuyor.
 
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