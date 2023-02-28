Meclis'te zaman zaman tansiyon yükseldi

CTP Milletvekili Ongun Talat’ın konuşmasını yanıtlamak üzere söz alan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun konuşması sırasında zaman zaman tansiyon yükseldi, milletvekilleri arasında tartışma yaşandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

CTP Milletvekili Ongun Talat, “İnsanlığa Karşı ‘Tahsin Abi’ Yalnızlığı” konulu konuşma yaptı.

Çok zor günlerden geçildiğini belirten Talat, tarif edilemez bir üzüntü içerisinde olduklarını söyledi. Talat, ciddi bir umutsuzluğun hakim olduğunu ancak bir şeylere tutunmak gerektiğini kaydetti.

Depremde hayatını kaybedenlerin haklarını savunmak, depremle ilgili gerekli önlemlerin almak gerektiğini ifade eden Talat, “Bizler için artık 6 Şubat öncesine dönmek mümkün değil” diye konuştu. Türkiye’de sivil halkın dayanışmasına işaret eden Talat, “İnsanlığa tutunmak zorundayız hep birlikte” vurgusu yaptı.

Bu süreçte kötülüğün de hakim olduğunu ancak insanlığa, iyiliğe tutunmak gerektiğini kaydeden Ongun Talat, “Dışişleri Bakanı’nın insani yardım faaliyetlerini engellediğini” savundu. Bu zihniyetin insan hayatını öncelemediğini ifade eden Ongun Talat, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısındaki ifadelerini eleştirdi.

Bu zihniyetin siyasi partilerden bağımsız olarak tecrit edilmesi gerektiğini ileri süren Ongun Talat, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara tepki gösterdi.

“Turnusol kâğıdı gibi kimin ne olduğu ortaya çıktı” diyen Ongun Talat, insani yardım faaliyeti çabasını “sinsi” diye niteleyen düşüncenin barınmaması gerektiğini söyledi. Bunun milletler üstü bir zihniyet olduğunu, Türklükle izah edilemeyeceğini ifade eden Talat, kamuoyunu bu konuyla meşgul ettiği için özür diledi. Talat, hep birlikte karşı çıkılması gereken bir karanlık zihniyet olduğunu savundu.

Ertuğruloğlu

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise Ongun Talat’a yanıt verdi. “Zehirli zihniyet diye akıllarınca beni ifade etmeye çalışanlar aslında kendilerini ifade ediyorlar” diyen Ertuğruloğlu, gerçeklerin çarpıtıldığını kaydetti.

Yaptığı işleri reklam olarak yapmadığını ifade eden Ertuğruloğlu, “Acılar üzerinden siyaset yapmayı aklımın ucundan geçirmedim” dedi.

Deprem sonrası yardım konusunda Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün paylaşımına işaret eden Ertuğruloğlu, Ankara ile iletişime geçerek, bunun doğru olmadığını öğrendiğini ve bunu kamuoyuyla paylaştığını açıkladı.

Bunun üzerine bir orkestra halinde profesyonelce bunun Kıbrıs Türk halkına, “Tahsin insani yardımları engelliyor” diye yansıtıldığını belirten Ertuğruloğlu, “Kesinlikle yalan. Yok böyle bir tablo” dedi.

Bakan Ertuğruloğlu, “Gerek BM Barış Gücü’nün gerekse Rum tarafından gelecek yardım BM Barış Gücü tarafından KKTC makamlarına, Başbakanlığın sorumluluğunda olan o merkeze teslim edilmesi şartıyla kabul edilebilir ve bu oldu” ifadelerini kullandı.

“Yıllardır ben böyle çarpıtmalara, hedef edilmeye alışkın biriyim” diyen Ertuğruloğlu, inandığı davanın gereklerini yerine getirdiğini belirterek, “Kimsenin haddini aşarak bana insanlık dersi vermeye hakkı yoktur” dedi.

Ertuğruloğlu’nun, geçen hafta kürsüde bazı milletvekillerinin sarf ettiği sözleri dile getirdiği sırada Genel Kurul’da sesler yükseldi. Bakan Ertuğruloğlu, “Benim ülkem KKTC’dir. Benimle yaşamaktan utanıyorlarsa, sizi burada zorla tutmuyoruz. Buyurun gidebilirsiniz dedim” şeklinde konuştu.

“Sizlerden övgü beklemedim. Övgü gelse üzüleceğim” diye konuşan Bakan Ertuğruloğlu, “Annan Planı’na hayır dediğim için mi geleceğinizi çaldım?” diye sordu.

Duruşlarının izahını seve seve yapmaya hazır olduklarını kaydeden Bakan Ertuğruloğlu, Rum’un boyunduruğu altına girmemek için tüm güçlerle mücadele edeceğini vurguladı. “Tahsin Ertuğruloğlu yalnız değildir” diyen Bakan Ertuğruloğlu, “Üzülürsünüz ama realite budur” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin sorusu üzerine Rum Dışişleri’nin açıkladığı yönde karar olmadığını Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan öğrendiğini yineledi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın devletin adının değiştirileceği iddiasını sorması üzerine de Ertuğruloğlu, “Devletin isminin değiştirilme kararını Meclis verecek. Meclis’ten geçerse referanduma gidilecek” dedi.

Bu sırada Genel Kurul’da vekiller arasında sesler yükseldi.

“Bir ülkede siyaset ülke çıkarları için, halk için yapılır” diyen Ertuğruloğlu, “Size göre ülke Kıbrıs’tır… Kıbrıslılık diye olmayan bir milli kimliğe kendinizi teslim ettiniz” şeklinde konuştu.

Bu esnada Genel Kurul’da yeniden tansiyon yükseldi.

Seçimden korkup kaçmadığını ifade eden Bakan Ertuğruloğlu, milletvekili olmadığı için mutlu olduğunu, başkanlık sistemine inandığını söyledi. Bakan Ertuğruloğlu'nun "Sizden gelen olumsuzlukları mutlulukla karşılarım. Çünkü sizden iyi bir şey gelse üzüleceğim, 'yanlış yapıyorum' diyeceğim” demesi üzerine CTP Milletvekili Doğuş Derya yerinden, "Çok yüzsüzsün" dedi. Bunun üzerine Ertuğruloğlu, "Yüzsüz olan sensin. Hadsiz, terbiyesiz" ifadelerini kullandı.

Ardından Genel Kurul’da tansiyon yeniden yükseldi. Milletvekilleri ayağa kalktı. Daha sonra Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, kürsüden inerek, salondan ayrıldı. Hükümet kanadı da Genel Kurul salonundan ayrıldı.

Bunun üzerine CTP Milletvekili Armağan Candan yerinde söz alarak, Bakan Ertuğruloğlu’nu “insanlık suçlusu” olmakla itham etti.

CTP Milletvekili Doğuş Derya da yerinden söz alarak, Tahsin Ertuğruloğlu’nu protesto ettiklerinin kayıtlara geçirilmesini istedi.

Talat

Daha sonra CTP Milletvekili Ongun Talat yeniden söz alarak, kürsüye çıktı. Birilerine yama olmayı değil Kıbrıs Türklerinin tüm adada yetki ve hak sahibi olması gerektiğini savunduklarını ifade eden Ongun Talat, “Biz iktidar iddiası olan bir siyasi partiyiz” dedi.

Talat, böyle bir tartışmaya vesile olduğu için özür diledi.

