Meclis'te yabancılara mülkiyet hakkı ve TÜK konuşuldu

Genel Kurul’da yabancılara mülkiyet hakkı verilmesi ve Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) da konuşuldu.

Başbakan'ın yanıtından sonra yeniden kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yabancı bir şirkete hiçbir gerekçe gösterilmeksizin Düzova’da arazi verilmesinin hukuka aykırı olduğunu yineledi.

Erhürman, İçişleri Bakanı Oğuz’a, “Yeni bir mevzuat çıkaracağınızı ve ona uyacağınızı söylüyorsunuz. O zaman şu anki mevzuata uyun. Şu anki mevzuat size bu işin böyle yapılamayacağını söylüyor” dedi.

Erhan Arıklı’nın Meclis kürsüsünden “adrese teslim ihale” açıklaması yaptığını, bunun suç duyurusu niteliğine olduğunu belirten Erhürman, o dönem bu işin başında kim varsa onun suçlandığını kaydetti.

Kıb-Tek’le ilgili dava konusuna işaret eden Tufan Erhürman, “Devlet 300 bin dolar tazminata mahkum oluyor, bir sürü zarar ifade ediliyor ama sizin haberiniz yok, bugün oldu haberiniz yok, polise bu meseleyle ilgili başvuruda bulunuldu, yine haberiniz yok. Hala sakin sakin savunma yapmaya devam ediyorsunuz.” diye konuştu.

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “KKTC bağımsız bir devlettir, kendi yasalarını uygular” açıklamasını anımsatan Erhürman, “KKTC’nin bağımsız bir devlet olması tespiti Sayın Hakan Fidan tarafından yapılırken, Başbakan’ın ve Hasan Taçoy’un açıklamalarında, KKTC’de şu anda birinci parti olan UBP’nin kurultayı konusunda Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle konuştuğu yazıyor.” diye konuştu.

Yabancılara mülkiyet hakkı verilmesi konusunda Hakan Fidan’dan açıklama gelirken buradaki makamların hiçbir açıklama gelmediğini ifade eden Erhürman, “Eğer son bir yılda 39 bin Rus bu ülkeye yerleşmediyse bunun en yetkili makam tarafından açıklanması gerekir. Açıklandı mı? Hayır” ifadelerine yer verdi.

Memleketin yönetilmediğini, bu yönde bir gaile de olmadığını belirten Erhürman, “Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir diye bir söz vardır, cehenneme doğru gidiyoruz, hala iyi niyet hala sükûnet. Bugün, altımızdan kayıp gitti. Keşke sadece bugün altımızdan kayıp gitse, gelecek çocuklarımızın altından kayıp gidiyor” dedi.

Erhürman’ın konuşmasından sonra TÜK’ün 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşüldü.

Ekonomi, Maliye ve Bütçe Plan Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay, yasa tasarısıyla ilgili raporu okudu.



Şahali



Bu konuda ilk sözü CTP milletvekili Erkut Şahali alarak, “Her şeyiyle ile gayri yasal bir düzen, her şeyiyle gayri yasal bir bütçe…” değerlendirmesinde bulundu.

TÜK’ün 40 bin tonluk alım için gayri yasal bir ihale açtığını, en düşük teklifin 210 dolar olduğunu ancak buna rağmen hiçbir sözleşme imzalanmadığını kaydeden Şahali, 5 bin tonluk ürünün 263 dolardan, 8 bin ton arpanın 235 dolardan satın alındığını söyledi.

Şahali, “13 bin tonluk arpa alımında TÜK’ün fazladan ödediği miktar, 465 bin dolardır. Bu, bugünkü kurla 14 milyon TL ediyor. 3 yıldır tam da bu şekilde yönetilen bir TÜK var. TÜK habire fahiş fiyatlı alımlar yapıyor. Hazine, hayvancı TÜK’ün getirdiği fahiş fiyatlı arpayı satın alabilsin diye fiyatına sübvansiyon uyguluyor” dedi.

“Abuk sabuk bir anlayışla yönetilen TÜK’te tek bir alımda yarım milyon dolar heba ediliyorsa, siz varın 3 yıldır yaşananları düşünün” şeklinde konuşan Şahali, TÜK’ün aylık arpa ihtiyacının 10 ile 12 bin ton arasında olduğunu, şu an Gazimağusa Limanında tahliyesi devam eden arpanın bir aylık stok olduğunu söyledi.

Şahali, 1 ay için harcanan miktar buysa 36 ay için kaybedilen miktarın 18 milyon dolar olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkına, “TÜK gibi bir kurum nedeniyle senin Maliye’deki okulun, yolun, hastanen elden gidiyor.” diyerek seslendi.

Şahali, “Eğer Sayıştay varsa TÜK’e el koymak durumundadır. Kıb-Tek’te son yıllarda yaşanan daha büyük bir yolsuzluğun ve rezaletin bu kurumda yaşandığını raporlamak durumundadır” ifadelerine yer verdi.



Berova



Maliye Bakanı Özdemir Berova, Genel Kurul’da TÜK’ün 2022-2023 bütçelerinin görüşüldüğünü anımsatarak, bu önemli yasanın Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi’nin de hazırlanmasına olanak sağladığını ifade etti.

Berova, TÜK’le DAÜ’nün bu bütçede yer almamasının eksiklik yaratacağını ifade ederek Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024 yılı DAÜ bütçesinin son şeklini bugün-yarın Genel Kurula getireceğini belirtti.

Berova, TÜK’ün 2022-2023 bütçeleri geçirildikten sonra kurumun 2024 bütçesinin Ekonomi Komitesinde görüşüleceğini söyledi.

Berova, gerek TÜK gerekse diğer bütçelerin Kamu Mali Yönetim ve Denetim Yasası tahtında kamu maliyesinin yakın takibinde olacağını da söyleyerek, “Bu yasanın getirdiği şeffaflık ve hesap verebilirlik ön planda olacak” dedi.

Kamu Mali Yönetim ve Denetim Yasası’nın kendi içinde çelişkili maddeleri olduğunu, bunun masaya yatırılacağını, eksikliklerde ve hatalarda düzenlemeye gideceğini belirten Berova, ana muhalefete danışma kurulunda bu konu için verdiği destek için teşekkür etti.



Çavuş



Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş da Genel Kurulda söz aldı.

Çavuş, Erkut Şahali’nin haklı serzenişleri olduğunu ifade ederek, kurumun 2024 bütçesinin gününde getirilemediğini, komitede bugün için söz verdiklerini belirtti.

Komitede verdiği sözü yerine getirdiğini ifade eden Çavuş, hem bütçeleri hem de 2022 yılının gerçekleşmiş hesaplarını da komiteye sunduklarını söyledi.

2024 yılıyla ilgili Kamu Mali Yönetim ve Denetim Yasası ne öngörüyorsa onun yapılacağını belirten Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, 1 Ocak itibarıyla gerek spot alımları gerekse TÜK’ün alımlarında ihale yasasına uygun hareket edileceğini söyledi.

Şahali’nin açıklamasına işaret eden Çavuş, 210 dolar olan arpa teklifi işinin peşini bırakmadıklarını, firma evraklarını tamamlamadığı için sözleşme imzalanamadığını, sözleşme imzalanamadığı için gemi kiralanamadığını söyledi.

Çavuş, bu sabah ilgili firma yetkilileriyle yeniden görüştüğünü, evraklar tamamlanırsa sözleşme yapılabileceğini belirtti.

Çavuş, o günkü şartlarda 270 dolar olan arpa için 264.85 dolar fiyat verilmesine rağmen, girişimlerle bunu 263 dolara çektiklerini ifade ederek, arpanın bir bölümünün bugün ülkeye geldiğini, bir bölümünün de yarın geleceğini söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, 8 bin ton için 245 dolardan teklif verildiğini, görüşmelerle bu fiyatın 235 dolara düşürüldüğünü belirtti.

Çavuş, “Üreticiler TÜK’le ilgili müsterih olsun. Kurum bugün de yarın da görevini yerine getirecek” dedi.

Şahali’nin yerinden sorusu üzerine Çavuş, göreve geldiklerinde TÜK’te 9 bin ton arpa olduğunu belirtti.

Yine soru üzerine alımlarda 263 dolar bandını yakalayabildiklerini belirten Çavuş, “TÜK’teki stoku mutlaka tutacağız. Üretici gönül rahatlığı ile üretim yapsın” dedi.

