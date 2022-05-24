Meclis'te gergin dakikalar

Meclis’te güncel konuşmalar sürerken CTP Milletvekili Barçın'ın kürsüye "Hayır" yazılı tişört sermesi ve UBP Milletvekili Yeşilırmak'ın tişörtü kaldırmak için kürsüye yürümesi üzerine gerginlik yaşandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar sürüyor. CTP Milletvekili Devrim Barçın'ın konuşma başlığında Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin değişiklik yaparak konuşma talebinin okunması nedeniyle tepki göstererek kürsüye üzerinde "Hayır" yazan siyah tişört sermesi sonrasında UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın tişörtü kaldırmak amacıyla kürsüye ve Barçın'ın üzerine yürümesi nedeniyle gerginlik yaşandı.



-Barçın

Meclis Genel Kurulu'nda CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “Gayrimeşru Faşist Hükümetin İcraatları” konusunda güncel konuşma yaptı.

Barçın, konuşma konusunun başlığının değiştirildiğini “faşist ve gayrimeşru” kelimelerinin çıkarıldığını söyleyerek, eleştirilerde bulundu.

Ana muhalefet partisi üyelerinin 18 Mayıs tarihinde eylem yaptıklarını, ardından Meclis'e üzerlerinde ‘hayır’ yazan tişört giyerek girdiklerini ancak güven oylaması yapıldığı sırada Meclis TV’de sadece Meclis Başkanının görüntüsüne yer verildiğini savunan Barçın, Töre’nin milletvekillerinin ekranda gösterilmemesine ilişkin talimat verdiğini iddia ederek, üzerinde “hayır” yazan tişörtü kürsüye astı.

Töre’ye hitaben “Ben sosyalistim sen faşistsin” diyen Barçın ile Töre arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Bu sırada UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın kürsüdeki tişörtü almaya çalışması üzerine Barçın ile Yeşilırmak arasında gerginlik yaşandı. Bazı milletvekillerinin müdahalesiyle gerginlik yatıştırıldı.

Tartışmanın ardından Barçın, tişörtü kürsüden alarak üzerine giydi.

Türkiye'yle imzalanan protokol maddelerine değinen Barçın, protokolde her türlü alımın Türkiye’ye bildirileceğine yönelik maddeler bulunduğunu, bunun “halk düşmanlığı” olduğunu savundu.

Protokolle özel ve kamu sektöründe çalışanların emekli yaşının yükseltilmesinin TC’ye taahhüt edildiğini savunan Barçın, ya primlerin artırılacağını ya da emekli yaşının yükseltileceğini, 13. maaşa kaynak yaratılması için net maaşların düşürüleceğini söyledi.

TC elçiliğinin derneklere yapacağı yardımın tarıma ayrılan rakamdan iki kat yüksek olduğunu dile getiren Barçın, sendikalara siyaset yasağı getirilmesi gibi maddeleri örnek göstererek, bu protokol “ekonomik dayatma ve ilhak protokolüdür” iddiasında bulundu.