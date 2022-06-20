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Meclis, nisap sorunu nedeniyle ilk denemede toplanamadı

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Meclis, nisap sorunu nedeniyle ilk denemede toplanamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.40’ta Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanmayı denedi ancak nisap bulunmadığından toplantıya 10 dakika ara verildi.

Toplantı gündeminde; Genel Tarım Sigortası Fonu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arasında E-Devlet Projesinin Yürütülmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ve Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi bulunuyor.

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