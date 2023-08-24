banner913
banner932
Hasan Mehter Anı Maçı Dumlupınar’ın
Hasan Mehter Anı Maçı Dumlupınar’ın
56 0
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
16 0
 
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
17 0
CTP heyeti, Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti
CTP heyeti, Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti
16 0
Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği
Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği
16 0
“Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması”
“Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması”
39 0
Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi
Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi
19 0
banner964

Meclis'in olağanüstü birleşimi saat 14.00'te başlayacak

banner476

banner825
Meclis'in olağanüstü birleşimi saat 14.00'te başlayacak
banner971

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun bugün yapılacak olağanüstü toplantısının başlama saati, partiler arası varılan mutabakatla saat 14.00'e alındı.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, bugünkü olağanüstü birleşim saa 14.00'te başlayacak.

CTP ve bağımsız milletvekillerinin talebi üzerine olağanüstü toplanacak Meclis Genel Kurulu'nun gündemi “Özel Şirketlerle Yapılan Uzun Vadeli Anlaşmalar ve Alınan İdari Kararlar ile Kamu Kaynaklarının Tüketilmesi, Ülke Ekonomisinin Çıkmaza Sürüklenmesi ve Halkın Karşı Karşıya Bırakıldığı Zorluklar” olacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.