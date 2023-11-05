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Meclis Genel Kurulu5 yasa tasarısını görüşecek

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Meclis Genel Kurulu5 yasa tasarısını görüşecek
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın, yasama görevini yerine getirmek üzere toplanacak.
Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak yarınki birleşiminin gündeminde, Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:4) Yasa Tasarısı ve Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi bulunuyor.
Genel Kurul’da ayrıca, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi yapılacak.
 
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