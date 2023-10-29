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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın, yasama görevini yerine getirmek üzere toplanacak.
Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak yarınki birleşiminde, özel gündemde, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’nun,  2020, 2021, 2022 ve 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarıları ele alınacak.
Gündemde, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik)Yasa Tasarısı (Y.T.No: 110/2/2023) da bulunuyor.
 
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