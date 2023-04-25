Meclis ara seçimin 25 Haziran’da yapılmasını oy birliğiyle onayladı

Seçim yasaklarının 30 güne indirilmesini içeren yasa değişikliği de kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden istifasıyla boşalan bir Lefkoşa milletvekilliği için ara seçimin 25 Haziran’da yapılmasını oy birliğiyle kabul etti.

Seçim yasaklarının 30 güne indirilmesini içeren Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi” de oy birliğiyle onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Ara Seçimde Oy Verme Gününün Saptanmasına İlişkin Karar Önerisi”yle ilgili CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın ardından Başbakan Ünal Üstel söz aldı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, 49 tane milletvekilinin halkın iradesiyle Meclis Genel Kurulu’nda olduğunu belirtti. “Bizi halk seçti” diyen Üstel, geldikleri günden beri istikrar sağlamak hedefinde olduklarını kaydetti.

Hükümetin yaptıklarının ortada olduğunu kaydeden Üstel, istikrarlı bir hükümet olmak için çalıştıklarını söyledi. UBP’nin hiçbir zaman erken seçimden kaçmadığını ancak birileri istedi diye erken seçime gitmeyeceklerini kaydeden Üstel, seçimin 2027 yılında yapılacağını söyledi. Anayasa’ya saygılı olduklarını dile getiren Başbakan Üstel,



“Eğer Anayasa gereği bu boşalan koltuğu doldurmak gerekirse her türlü fedakarlığı yaparız” dedi.

Üstel, muhalefete seslenerek, “Anayasa’yı birlikte deleceksek biz hazırız” şeklinde konuştu. Başbakan Üstel, “Biz halkın emrindeyiz. Halk ne emrederse yapıyoruz” diye konuştu.

Halkın sorunların yasal düzenleme ve reformlarla çözeceklerini dile getiren Üstel, “Halk takdir ettiği müddetçe koltuklarda” olacaklarını dile getirdi.

-Erhürman

Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, az önce ibretlik bir konuşma izlediklerini kaydederek, “Anayasa’yı birlikte deleceksek biz hazırız” söylemini eleştirdi.

Bu konuşma sırasında UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek’in yerinden sorusu üzerine Erhürman ile Dinçyürek arasında tartışma yaşandı. “Kim dedi 49 milletvekilinin gayrimeşru olduğunu” diye soran Erhürman, “Demokrasi parmakla olmaz” dedi.

Halkın seçimde kimin başbakan olacağı ile ilgili bir taahhüt ortaya koyduğunu dile getiren Erhürman, “İstikrar sözcüğünü paçavra ettiniz” şeklinde konuştu. “Hiçbir bakan oturduğu koltukta kaç gün daha oturacağını bilmez” diyen Erhürman, “Ünal Bey’in halk tarafında seçildiği konusunda şüphe taşımam” şeklinde konuştu.

“Bu kadar sene hocalık yaptım kimseyi böyle azarlamadım” ifadelerini kullanan Erhürman, öğrencilerinin yasama ile yürütmenin ayrımını bildiğini kaydetti.

UBP-DP-YDP hükümetinin icraatlarının belli olduğu için bunları konuştuklarını ifade eden Erhürman, “Bari ‘istikrar’ kelimesini artık kullanmayın... Çaput ettiniz, paçavra ettiniz” dedi. Erhürman, erken seçime gidildiğinde halkın yine UBP’yi seçmesi durumunda buna saygılı olacaklarını belirtti.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun, karar önerisine partisinin oyunun ne olacağının sorması üzerine Erhürman, “Biz sizinle Anayasa’yı ihlal etmek için bir araya gelmeyiz” dedi.

Daha sonra “Ara Seçimlerde Oy Verme Gününün Saptanmasına İlişkin Karar Önerisi’nin” üçüncü görüşmesi tamamlanarak, bütünü oylandı. Önerinin bütünü oy birliği ile kabul edildi.

-Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi

Ardından Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, komitenin ara seçimlerle ilgili işlemlerin sürelerinin kısaltılmasını düzenleyen “Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi”ne ilişkin raporunu okudu.

-Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı rapor üzerine söz alarak, Anayasa ve yasalara uygun davranma öngörülüyorsa, bunun 25 Haziran’da yapılacağının öngörülmüş olması gerektiğini söyledi.

Seçim yasaklarının 30 güne indirilmesinin öngörüldüğünü dile getiren Solyalı, buna karşın temel kurallara sadık kalınmasını istedi.

50 tane vatandaşlığın verilmesinin temel kurala uygun olmadığını dile getiren Solyalı, vatandaşlıklar, ihaleler, sözleşmeler örneklerini verdi ve kötü niyetli davranılmaması gerektiğini söyledi.

Rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin ardından madde madde görüşülmesi tamamlanarak, tasarının bütünü oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

