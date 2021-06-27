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Maraş’taki kamu mallarını halkın kullanımına açmalıyız"

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Maraş’taki kamu mallarını halkın kullanımına açmalıyız"

YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Maraş’taki kamu mallarının hızla kullanıma açılması gerektiğini söyledi.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, YDP Başkanlık Divanı, dün Kapalı Maraş’ı ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

Belediye Başkanı İsmail Arter'in de eşlik ettiği ziyarette, özellikle tamiratı tamamlanan Bilal Ağa Mescidi ile ilgilenen Arıklı, Bilal Ağa Mescidinin de içinde bulunduğu Vakfın 1821 tarihinde kurulduğunu belirterek, “Bu Vakfın arazisi üzerinde 1 adet mescid, 7 adet dükkan, 2 adet kahvehane, 1 adet ev, müştemilatı vardır. Vakıflar idaresi olarak bu Vakfın gayri menkullerinin acil bir şekilde tamiratını yapacağız” dedi.

Maraş’ın Vakıf arazisi olduğu gerçeğini kanıtlamak için Bilal Ağa Vakfından yola çıkılması gerektiğini kaydeden Arıklı, şunları dile getirdi:

“Arkasından süratle Maraş’taki kamu mallarını halkın kullanımına açmalıyız. Bu kamu malları üzerinde adanın 2 sahibinden biri olan Türklerin de hakkı var. Bu hakkı kullanmamızı BM dahil hiç kimse engelleyemez."

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Etiketler; #Erhan arıklı #Maraş
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