“Maraş’a karşılık Ercan ve Mağusa Limanı’nın uluslararası arenaya açılmasını reddetmek tarihi bir hatadır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Rum lider Anastasiades tarafından güven yaratıcı önlemler çerçevesinde sunulan Maraş’a karşılık Ercan Havaalanının uluslararası uçuşlara açılması, Türk liman ve hava sahasının Rum bandıralı gemi ve uçaklara açılmasına karşılık ise Mağusa Limanı’nın uluslararası ticarete açılması önerisinin hiç değerlendirilmeden reddedilmesinin tarihi bir hata olduğunu vurguladı.

Bu önerilerin reddetmek yerine değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Özyiğit, “Yıllardır Maraş’ın BM gözetiminde yasal sahiplerine iadesine karşılık, Mağusa Limanının uluslararası ticarete, Ercan’ın da uçuşlara açılmasını savunmaktaydık, Rum liderliği ise bunu ısrarla reddetmekteydi. Şimdi böylesi bir öneri yapılmışken, işin doğusu ve yapılması gereken bu önerileri değerlendirmeye almaktı” dedi.

Yıllarca ambargolardan şikayet eden ve ekonomik kayıplarını yaşayan taraf olarak, bu önerilerin reddedilme gerekçesinin toplumla paylaşılması gerektiğini belirten Özyiğit, “Bu öneriler niye değerlendirilmeye bile alınmadan reddedildi, reddedilme gerekçesi nelerdir, tüm bunlar açık ve şeffaf bir şekilde toplumla paylaşılmalıdır” dedi.

“Maraş’ın BM gözetiminde yasal sahiplerine verilmesine karşılık dünyanın çeşitli yerlerinden uçaklar ülkemize gelecekse, Ercan’dan kalkan uçaklar her yere gidecekse, Mağusa Limanı uluslararası ticarete açılacaksa, bunu kabul etmemizin olumsuz ne tarafı olabilir ki?” diye soran Özyiğit şunları kaydetti: “Yoksa amaç Kıbrıs Türkünü tamamen dünyadan koparmak mı? Cenevre’de kabul edilmeyeceğini bile bile ortaya konan 6 maddelik öneri de bu planın bir parçası mı?”

“Kıbrıs Türkü’nü Dünyayla Buluşturacak Politikalara İhtiyacımız Var”

TDP Başkanı Özyiğit, Kıbrıs Türk halkını dünyadan daha da koparacak politikalara değil, dünyayla buluşturacak, uluslararası hukuk içine girmesini sağlayacak siyasetlere ihtiyaç olduğunu vurguladı ancak Cumhurbaşkanı Tatar’ın izlediği politikanın ve Cenevre’de yaptığı önerilerin tam tersine Kıbrıs Türkünü dünyadan daha da koparacak, uluslararası alanda zorda bırakacak içerikte olduğunu belirtti.

