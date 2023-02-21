banner913
banner885
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
8 0
Kocaeli'de saman yüklü tırda 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
Kocaeli'de saman yüklü tırda 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
10 0
 
TC Milli Savunma Bakanı Akar
TC Milli Savunma Bakanı Akar "depremden sonra asker kışladan geç çıkarıldı" iddiasına yanıt verdi:
18 0
“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya layıktır”
“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya layıktır”
34 0
Büyük göç tehlikesi
Büyük göç tehlikesi
19 0
KKTC’den Türkiye’ye ilaç yardımı
KKTC’den Türkiye’ye ilaç yardımı
17 0
“Adil bir ceza çıkmazsa konu AİHM’e taşınmalı”
“Adil bir ceza çıkmazsa konu AİHM’e taşınmalı”
8 0
banner915

Maaşlardan kesinti yapılmasını da öngören yasa gücünde kararname yürürlükten kaldırıldı

banner476

banner825
Maaşlardan kesinti yapılmasını da öngören yasa gücünde kararname yürürlükten kaldırıldı
 Sendikaların, yargıya taşımak için adım attığı, deprem nedeniyle maaşlardan kesinti yapılmasını da öngören yasa gücünde kararname, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir kararnameyle yürürlükten kaldırıldı.
"Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname", bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.
14 sendika, önceki gün bu yasa gücündeki kararnameyle ilgili yürütmenin durdurulması ve kararnamenin iptali için Anayasa Mahkemesi’nde dava dosyalamıştı.


 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.