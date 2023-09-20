“Limanların özelleştirilmesi KKTC’nin talebi”

Feyzioğlu, limanların özelleştirilmesinin 2002’den beri KKTC hükümetlerinin talebi olduğunu söyledi ve ekledi: “Bunu geçenlerde televizyon programında da söyledim, ‘vay Büyükelçi’ye ne’ dediler. Gerçekten bana ne, ya da bir başkasına…”

Büyükelçi Feyzioğlu, ulaşımda bir adım daha atılması gerektiğini belirterek, limanların özelleştirilmesine işaret etti.

Feyzioğlu, limanların özelleştirilmesinin 2002’den beri KKTC hükümetlerinin talebi olduğunu ifade ederek, “Bunu geçenlerde televizyon programında da söyledim, ‘vay Büyükelçi’ye ne’ dediler. Gerçekten bana ne, ya da bir başkasına. Ama KKTC hükümetlerinin talep etme hakkı var değil mi. KKTC hükümetleri talep etmiş, Türkiye de ‘evet bu konuda her türlü desteği vereceğiz çalışalım madem istiyorsunuz’ demiş. Dolayısıyla bu ülkenin yönetimlerinin 2002’den beri talep ettiği bir husus. Benim kişisel olarak bir ülkenin neye ihtiyacı olduğuna, neye ihtiyacı olmadığına dair bir hareketim olamaz, kimsenin olamaz” dedi.

Limanlarla ilgili çalışma yapılmasının 2002’den beri hükümetin programında yer aldığını söyleyen Feyzioğlu, o çerçevede Gazimağusa Limanı’nın insanlara yakışır hale getirilmesi, Girne ve Gazimağusa’dan kalkan tüm feribotların içinde keyifle seyahat edilebilir hale gelmesi gerektiğini, deniz yolculuğunun kabus değil keyfe dönüşmesi, hatta ailelerin ‘denizden gidelim, geze geze gidelim’ demesi gerektiğini, ancak bugün dinledikleri öykülerin öyle olmadığını söyledi.

Feyzioğlu, daha çok limanı, limanları kaliteli yapabilmenin yolunun KKTC hükümetinin de öngördüğü ve talep ettiği üzere özelleştirme olduğunu, özelleştirmenin de şeffaf, kamunun hakkı ve hukukunu koruyacak şekilde ve herkesin gördüğü şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

