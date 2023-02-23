Liderler, ara bölgede bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum lider Hristodulidis’in ilk kez bir araya geldiği “1+1" formattaki gayri resmi buluşma saat 11.15'te başladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanlığına yeni seçilen Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın ara bölgedeki ikametgahında bir araya geldi.



İki liderin ilk kez bir araya geldiği “1+1" formattaki gayriresmi buluşma, saat 11.15’te başladı.

Önce Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Stewart’ın ikametgahına geldi.

İki liderin ilk buluşmasını KKTC yanında, Kıbrıs Rum medyası ve uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileri izliyor.

Kanadalı diplomat Stewart, gayriresmi buluşmanın hazırlığı kapsamında, dün Cumhurbaşkanı Tatar’ı, önceki gün ise Rum lider Hristodulidis’i ziyaret etmişti.

Gayriresmi buluşma, Güney’de yapılan Kıbrıs Rum Yönetimi başkanlık seçimlerini kazanan Hristodulidis’in resmen görevi devralmasının öncesinde yer alıyor.

