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Lefkoşa'ya yapılacak hastanenin ihalesi yapılıyor

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Başbakan Üstel: “Nisan'da Türkiye ile mali iş birliği protokolü imzalayacağız, O zamana kadar da Lefkoşa'ya yapılacak hastanenin ihalesi gerçekleşmiş olacak"

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Lefkoşa'ya yapılacak hastanenin ihalesi yapılıyor
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Başbakan Ünal Üstel, Lefkoşa’ya inşa edilecek 500 yataklı hastanenin son Ankara ziyaretinde ele alındığını, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süratle ihaleye çıkılması için gerekli talimatı verdiğini kaydederek, “Nisan ayında mali iş birliği protokolü imzalayacağız, o zamana kadar da hastanenin ihalesi gerçekleşmiş olacak” dedi.
Başbakan Üstel, önümüzdeki günlerde hastanenin temelinin ne zaman atılacağıyla ilgili müjdeyi kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.
Başbakan Ünal Üstel ve Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, tadilatı sona eren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi (KVC)-Genel Yoğun Bakım Ünitesini ziyaret etti.
Basına açıklamalarda bulunan Üstel, Lefkoşa’ya yeni bir hastane yapılana kadar hastanelerin ve sağlık ocaklarında yenilenmelerin süreceğini söyledi.
Üstel, deprem için mali kaynak oluşturulmasına yönelik hazırlanan yasa tasarıyla ilgili de konuşarak, tasarının önümüzdeki hafta Cumhuriyet Meclisi’nden geçirileceğini kaydetti.
Üç bacağı olan yasa kapsamında maaşlardan kesinti yapılacağını, 2023 Mali Yılı Bütçesi’nde kısıtlamalara gidileceğini ve ek vergilerle kaynak yaratılacağını belirten Üstel, “Maaşlardan yapılacak kesintiler eğitim ve sağlığa harcanacak. Bu paralar başka bir yere gitmeyecek” dedi.
Maaşından kesinti yapılmasını istemeyenlerin Maliye Bakanlığı’na dilekçe verebileceğini de anımsatan Üstel, belli bir rakamın altında maaş alanlardan da kesinti yapılmayacağını söyledi.
Üstel, yaratılacak mali kaynağın sivil toplum örgütlerinden, sendikalardan, siyasi partilerden temsilcilerin de yer alacağı bir İzleme Komitesi’nde denetleneceğini söyledi.
 
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