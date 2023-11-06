“Külfet, polisin sırtına bindi”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Havalimanı’nda 150 güvenlik görevlisi çalıştırılması gerekirken şu anda 43 güvenlik görevlisi çalıştırıldığını söyleyerek, külfetin polisin sırtına bindiğini ifade etti

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Havalimanı sözleşmesine göre havalimanında 150 güvenlik görevlisi olması gerekirken 43 güvenlik görevlisi çalıştırıldığını kaydederek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı sayıyı bilmemek veya kamuoyundan gizlemekle itham etti.

Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın bir televizyon programında havalimanında 70-80 güvenlik görevlisi çalıştığı yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

Havalimanı’nda 150 güvenlik görevlisi çalıştırılması gerekirken şu anda 43 güvenlik görevlisi çalıştırıldığını belirten Özersay, “Sayın Arıklı ya bilmiyor ya da kamuoyundan bunu gizliyor ve doğruyu söylemiyor” dedi.

"Sözleşmenin firma tarafından ihlal edildiğini ve külfetin devlet polisin sırtına bindiğini" ifade eden Özersay, “Sayın Arıklı canlı yayında ortada bir sözleşme ihlali olduğunu açıkça kabul ediyor ama nedense 43 güvenlik görevlisi çalıştırılıyor olmasına rağmen rakamın 70-80 civarı olduğunu söyleyerek ve başka bazı gerekçeler uydurarak bu hukuksuzluğu hafifletme ya üstü kapalı bir biçimde firmayı haklı çıkarmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Havalimanında toplam 87 de polisin çalıştığını kaydeden Özersay, polisin güvenlik görevlileri tarafından yerine getirilmesi gereken görevleri yapmak durumunda bırakıldığını da savunarak, “Özetle sözleşme çerçevesinde çok daha az polis orada görev yapacakken ülkenin başka bölgelerinde polisimiz diğer görevleri yerine getirebilecekken maalesef öyle bir sıkıntıyla karşı karşıya bırakılıyor. Kimse parmağının arkasına saklanmasın ve firmanın savunuculuğunu üstlenmesin. Bu halkın ve devletin o sözleşmenin içerisinde yararına olan maddeleri savunmak peşine düşmek kendilerinin görevidir” dedi.



