Küçük: “Amaç Rum’a muhtaç etmek mi?”

UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, "Tartışılacak diğer konu imzalanan sözleşmede açıkça yazıyor, taraflardan biri istemezse sözleşme fesih edilir, bizi eleştirenlere sorarım sözleşme bitim tarihi olan Mart 2024’ten sonra planları nedir? Yoksa en kolay yolu Kıbrıs Türkünü Rum’a muhtaç edip 3 katı maliyetle halkımıza elektrik sağlamak mı?” diye sordu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, “Tüm taraflar iktidarı suçluyor. Peki bizi suçlayanlar, 2005 ve 2009'da alım garantili ve sadece yap işlet sözleşmesine imza koyan CTP Genel Başkanlarını da suçluyorlar mı? Esas sorunun yanıtı yoksa, çıkarılan gürültünün nedeni nedir?” dedi.

BRT’de katıldığı programda AKSA üzerinden muhalefeti eleştiren Küçük, “Düşündürücü soru 15 yıl önce sadece yap işlet şeklinde imza atılma nedenini halkımızın bilmesi gerekmez mi? Nasıl olur da ülkenin kaderini etkileyen sözleşme imzalanırken 2024 için plan ve proje düşünülmüşse, neden 2019 da bunun için hazırlık yapılmadı?” ifadelerini kullandı.



-“3 katı maliyetle elektrik mi alacağız?”



Hasan Küçük, “Tartışılacak diğer konu imzalanan sözleşmede açıkça yazıyor, taraflardan biri istemezse sözleşme fesih edilir, bizi eleştirenlere sorarım sözleşme bitim tarihi olan Mart 2024’ten sonra planları nedir? Yoksa en kolay yolu Kıbrıs Türkünü Rum’a muhtaç edip 3 katı maliyetle halkımıza elektrik sağlamak mı?” şeklinde konuştu.



Küçük, elektrik kesintilerinin kader olmadığını vurgulayarak sorunların kökten çözülmesi konusunda yeterli kaynağa sahip olduklarını, yaşanan elektrik kesintilerinin ardından ülkede enerji politikasının ve arz güvenliğinin yeniden dizayn edilmesi gerektiğini söyledi.



El-SEN’e de eleştiriler yönelten Küçük, “Sen kendi hakkını savunacaksın diye başkasının temel hakkı üzerinden bir eylem yapmaman gerekir” ifadelerini kullandı.



-“Ambargoları güneş delecek”



Güneş enerjisi ile ambargoların delinebileceğinin altını çizen Küçük, 2030 yılında yaşanacak değişime dikkat çekerek bunun için de inisiyatif üstlenerek geleceği düşündüklerini kaydetti.



Enerjiyi devlet politikası haline çevireceklerini vurgulayan Küçük, Dünya Uluslararası Enerji Ajansı’nın dünyada enerji politikasını dört başlıkta ele aldığını, Kıbrıslıların da, dünyalıysa bu yol haritasını hayata geçirmek zorunda olduklarını sözlerine ekledi.

