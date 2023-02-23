banner913
banner885
Deprem bölgelerinde 19 ülkenin 22 sahra hastanesi kuruldu
Deprem bölgelerinde 19 ülkenin 22 sahra hastanesi kuruldu
13 0
Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı
Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı
25 0
 
Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti
Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti
14 0
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
23 0
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
9 0
"3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı"
10 0
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
15 0
banner915

KTMMOB ile TDP deprem tedbirlerini ele aldı

banner476

banner825
KTMMOB ile TDP deprem tedbirlerini ele aldı
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) heyetleri  deprem tedbirlerini görüştü.
Birlik’ten verilen bilgiye göre, Birlik binasında yer alan görüşmede KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır ile TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt da yer aldı.
KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır görüşmede yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremi ile birlikte zor bir sürece girdiklerini, Birlik olarak kamuoyuna depremle ilgili bilgilendirmeler yaptıklarını kaydetti ve  “Toplumun bize olan inancı bizi daha da güçlü kılıyor” dedi.
Tunç Adanır, deprem konusunda Devlet, Hükümet, Cumhuriyet Meclisi ve belediyelerle pek çok toplantı yaptıklarını, uzman kişiler olarak doğruları ve yapılması gerekenleri anlattıklarını belirtti.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.