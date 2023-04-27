Korkmazhan, ara seçimde bağımsız aday

Sol Hareket’ten yapılan açıklamada, seçime katılma gerekçeleri, izlenecek seçim kampanyasının detayları ve siyasi manifestonun gelecek günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
Açıklamada, “Sömürge rejimine karşı seçimleri de bir mücadele alanına dönüştürmek için gelin mücadeleyi birlikte büyütelim”denildi.
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