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“Komitelerde uzman kişilerin görüşlerine yer verilmeli”

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“Komitelerde uzman kişilerin görüşlerine yer verilmeli”
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Meclis’in yeni yasama yılının açılış töreninde konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, önümüzdeki yasama yılında daha verimli olabilmek amacıyla komitelerde uzman kişilerin görüşlerine yer verilmesinin önemine değindi.  
Ataoğlu konuşmasında, yeni dönemin verimli olabilmesi adına Meclis'te bulunan 50 milletvekilinin birlik ve beraberlik içinde çalışmasını ve yasaları geçirmesini temenni etti.  
 
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