Koalisyon fire vermedi

Üstel başbakanlığındaki UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti 29 kabul oyuyla güven oyu aldı. 21 milletvekiline sahip muhalefet ise 20 ret oyu verdi. CTP Milletvekilleri Genel Kurul'a ''Hayır'' yazılı siyah tişörtlerle katıldı



UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel'in başbakanlığında kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti Cumhuriyet Meclisinde güvenoyu aldı.Genel Kurul saat 17.00'de Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında olağanüstü toplandı.

Sabah Yonca Kavşak’tan Lefkoşa’ya yürüyüş düzenleyen ve Kuğulu Park’ta toplanan eylemcilerle birlikte Meclis önünde eylem yapan CTP'li milletvekilleri toplantıya üzerinde "Hayır" yazan siyah tişörtleriyle katıldı.

Hükümetin güven oylamasına 49 vekil katıldı. Oylama açık yapıldı, her milletvekili ismi okunduktan sonra “kabul” veya “ret” diyerek oy doğrultusunu belirtti.

Ret oyu veren CTP'li ve HP'li milletvekilleri, salonunu terk etti. Yoklama çizelgesinde ismi okunduğunda İzinli olduğu belirtilen HP milletvekili Ayşegül Baybars toplantıya katılmadı.

Bazı CTP'li vekiller oyunu kullanırken "Kukla hükümete ret", "İrade gaspına red", "Müdahaleyle kurulan hükümete ret" "Uzakdoğudan ret" gibi ifadeler kullandı.

OYLAMADA 29 KABUL, 20 RET OYU KULLANILDI

Oylamanın tamamlanmasının ardından sonucu Meclis Başkanı Zorlu Töre açıkladı ve 29 kabul, 20 ret ve 1 katılmayanla UBP-DP-YDP koalisyonunun güvenoyu aldığını duyurdu; yeni hükümetin hayırlı olmasını diledi.

