“KKTC’yi dünyayla kucaklaştıracağız”

Başbakan Üstel “KKTC'yi adım adım dünyayla kucaklaştırıyoruz” diye konuştu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Yılmazköy ve Alayköy’ü ziyaretlerinde, KKTC’yi UBP’nin kurduğunu, şimdi ise dünyayla kucaklaştıracağını vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel hafta sonu ziyaretleri çerçevesinde, Yılmazköy ve Alayköy'de halkla buluştu.

Kıbrıs Türk Halkı’nın her şeyin en güzelini hak ettiğine vurgu yapan Üstel, hükümete gelir gelmez halkın yararına olacak adımları kararlılıkla attıklarını, tozlu raflarda bekleyen yasaları tek tek hayata geçirmeye başladıklarını kaydetti.

Üstel, "2008 yılından beri sadece konuşulan ve hep bekleyen Belediyeler Reformu'nu hayata geçirdik. Bize 'belediyeleri batıracaksınız' dediler. Ancak biz doğru bildiğimiz yolda yürümekte ısrar ettik. Zaman bizi haklı çıkardı. Enerjide kablo ile elektrik ve enterkonnekte sistemini adım adım hayata geçiriyoruz. Anavatan’dan suyu getirdiğimiz gibi enerjiyi de getireceğiz. Fizibilite çalışması 4-5 ay içinde bitecek ve sonunda istikrarlı bir enerjiye kavuşacağız. Öte yandan Yeni havalimanı ile dünyaya olan penceremizi açtık. Şimdi hukuk yoluyla ambargoları kaldırmak için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Gençlerin kendi topraklarında özgürce yaşamaları, bölgelerinde konut sahibi olmaları için de çalışmaya devam ettiklerini belirten Ünal Üstel, Alayköy - Yılmazköy bölgesinde kırsal kesim arsalarının hak edenlere yeniden dağıtılacağını, gençlere ayrıca yarım kalan evini tamamlaması ya da kırsal kesim arsasına evini yapması için düşük faizli kredi uygulamasının devam ettiğini kaydetti.

Üstel ayrıca, "Bölge gençlerine vergiden muaf düşük maliyetli sosyal konut projesi için mevzuat çalışmaları tamamlanıyor. Güzelyurt ile eş zamanlı ilk olarak ilk temellerden birini de Alayköy’de atacağız” dedi.

Üreticiye ve hayvancıya desteğe de devam edeceklerini de vurgulayan Üstel, “ Eşine az rastlanan bir destek yaratıyoruz. Teşviklere bütçede 800 milyon TL ayrılmıştı. Yeni bütçede bu rakamı 1 milyar 850 milyon TL yaptık" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle, Kıbrıs Türk Halkı’nın dünyayla kucaklaşması sürecini başlattıklarını vurgulayan Üstel, “Kıbrıs’ta artık federasyon görüşmesi diye bir şey yok. Bu adada egemen iki eşti devlet var. Kabul edilirse, oturur konuşuruz. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğini küçümseyenlere inat, dünyayla kucaklaşma yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

