“Kıbrıs’taki Rusya Büyükelçiliği, kuzeye temsilcilik açıyor”

Rus haber ajansı TASS, Rusya’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçiliğinin KKTC’de Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu

Rusya merkezli TASS haber ajansı, Güney Kıbrıs’taki Rusya Büyükelçiliği’nin, KKTC’de bir “temsilcilik” açmaya hazırlandığını iddia etti.

Kıbrıs’taki Rusya Büyükelçiliği’nden bir “temsilciye” dayandırılan haberde, Kıbrıs’ın kuzeyinde 50 binden fazla Rus’un yaşadığı; ABD ve İngiltere gibi Rusya’nın da kuzeyde kendi diplomatik misyonunu oluşturacağı belirtildi.

TASS’ın haberine göre Rusya’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçiliğinden bir yetkili, “Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak.” açıklamasında bulundu.

Söz konusu adımın, Rusya’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret eden yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’nın uzun süredir Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti.

Haberde, bu adım “KKTC’yi tanıma” adımı olarak değerlendirilmezken, “Rus makamlarının Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan vatandaşlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmek adına bir diplomatik misyon” oluşturacağı ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaklaşık 50 bin Rus vatandaşının yaşadığı ifade ediliyor.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu “Bu konu bir yıldır var. Rusya, KKTC’de yaşayan Rus vatandaşları için ofis açmak ve konsolosluk hizmetleri vermek istiyor. Bu bir ofis olacak şekilde konuşuluyor. Bu Rusya KKTC’yi tanıdı diye yorumlanmamalı” dedi.

