“Kıbrıslı diye bir millet yok”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs milleti diye bir millet yok. Bu söylem halkımızı aldatmaya ve Anavatan Türkiye ile bağlarımızı koparmaya yöneliktir” dedi

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Halk Konseyi’nin bilgilendirme ve istişare toplantısının ikincisi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında önceki gün yapıldı.

Halk Konseyi'nin önceki günkü bilgilendirme ve istişare toplantısına dernek ile sivil toplum örgütleri katıldı. Bir süre önce yapılan birinci toplantıda muharip dernekler yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler 78’inci Genel Kurul toplantısı, New York temasları, Kıbrıs konusu ve bölgede yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi verdiği konuşmasında, amaçlarının devleti, egemenliği ve halkı korumak olduğunu belirtirken “Bizim sevdamız vatan sevdasıdır” dedi.

Tatar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Çok uzun yıllar devam eden müzakere süreçlerinde ve özellikle Annan Planı referandumu ve Crans Montana görüşmelerinde federal temele dayalı bir çözümün mümkün olmadığı görülmüştür. Bunun sonrasında Kıbrıs konusuyla ilgili yeni ve milli bir siyaset belirledik. Bu yolda da Anavatan Türkiye ile birlikte kararlı bir şekilde yürüyoruz. Rum-Yunan ikilisi ile destekçileri ise federasyon ve müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması yönünde dayatmalarda bulunuyorlar. Bunları kabul etmemiz asla mümkün değildir. Rum-Yunan ikilisi ile destekçilerinin federasyon anlayışı ve hedefleri Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünü kaldırmayı, Türk askerini Kıbrıs’tan uzaklaştırmayı ve devletimizi yok edip, halkımızı Rum devletine dönüşen Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yamalayıp, azınlık yapmayı içermektedir. Bunlara karşı direndik ve direnmeye devam edeceğiz, yeni ve milli siyasetimizden geri adım atmayacağız.”

Dünyayı ve ülkemizi etkisine alan covid salgını ile birlikte, diğer ülkelerde olduğu gibi çeşitli sosyal ve ekonomik sorunların yaşandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu sorunların Anavatan Türkiye’nin yardım ve desteğiyle aşılmakta olduğuna da işaret ederken, önemli olanın birlik ve beraberliğin sağlanması olduğuna dikkat çekti ve şöyle dedi:

“Halkımız geçmişte çok zor günlerden geçti. O zor günleri nasıl ki birbirimize güvenerek, birlik ve beraberlik ruhuyla, dayanışma içerisinde aştıysak, yine aynı anlayış ve hareketle yaşanmakta olan sorunları da aşacağımıza olan inancım tamdır.”

Rum propaganda birimleri ile içimizdeki bazı çevrelerin “Kıbrıs’ta Kıbrıs milleti var” söylemleri ile algı operasyonlarına da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Kıbrıs milleti diye bir millet yok. Kıbrıs’ta Türk ve Rum vardır. Kıbrıs’ta dilleri, dinleri, kökenleri ve kültürleri farklı olan iki halk vardır. Kıbrıs’ta iki ayrı demokrasi vardır. Ortada bu gerçekler dururken, ‘Kıbrıs milleti var” söylemlerinin geçerliliği yoktur, bu söylem halkımızı aldatmaya ve Anavatan Türkiye ile bağlarımızı koparmaya yöneliktir. Buna dikkat etmemiz gerekir.”

