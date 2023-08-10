CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, memleketin, tarihin “en kötü” dönemlerinden birinden geçtiğini belirtti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Gençlik Örgütü Dikmen Ocak Kongresi yapıldı. Altı yıl aradan sonra Dikmen’de yeniden CTP Gençlik Örgütü kuruldu.

Kongreye, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da katılarak konuşma yaptı.

CTP Girne İlçesi Gençlik Örgütü Dikmen Ocak Başkanı Gülcem Gündağ olurken, yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Bingül Kurtoğlu, Ali Gülakdeniz, Nihat Öztumen, Evren Nalbant, Salih Akinsel, Tahsin Arova.

CTP Genel Sekreteri Akansoy, kongrede yaptığı konuşmada, memleketin, tarihin “en kötü” dönemlerinden birinden geçtiğini belirtti. Akansoy, “Kıbrıs Türk halkı hiç bu kadar büyük rezalet görmedi” dedi. “Ülkede her gün yeni bir olayla karşılaşıldığını, hükümet ettiğini iddia edenlerin demokrasiyi de yerle bir ettiğini” savunan Akansoy, “Biz bu ülkenin yurtseverleri olarak birbirimize tutunarak adaleti, insan haklarını savunacağız. Çocuklarımız eylül ayında okullarına çadırlarda devam edecek. Okullarda taş, taş üstüne konulmadı. Hükümet ettiğini iddia edenler hiçbir şey yapmıyor. Bu hükümetin, bu halka en ufak faydası yoktur” dedi.

CTP’nin önümüzdeki süreçte hem muhalefetini güçlendireceğini hem de hükümet etme talebini yükselteceğini vurgulayan Akansoy, dayanışma içerisinde olmanın önemine işaret etti.

