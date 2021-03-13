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"Kıbrıs sorununda çökmüş zemin üzerindeki müzakereler statükoya hizmet ediyor"

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, yarım asrı aşkın bir süredir çökmüş bir zemin üzerinde devam eden müzakerelerin Kıbrıs konusunun çözümüne değil, statükonun muhafazasına hizmet ettiğini savundu

"Kıbrıs sorununda çökmüş zemin üzerindeki müzakereler statükoya hizmet ediyor"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, yarım asrı aşkın bir süredir çökmüş bir zemin üzerinde devam eden müzakerelerin Kıbrıs konusunun çözümüne değil, statükonun muhafazasına hizmet ettiğini, bunun da Kıbrıs Türk Halkını statüsüz bırakarak izolasyonlar altında yaşatılmasına bir mazeret olarak kullanıldığını belirtti.

Olgun, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Stanislav Osadchiy ile dün bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşme, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çağırısı üzerine 5 + Birleşmiş Milletler gayrı resmi toplantısı öncesinde Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu öğrenmek için Büyükelçi Osadchiy’in isteği üzerine gerçekleşti.

“STATÜKONUN MUHAFAZASINA HİZMET EDİYOR

Ergün Olgun, görüşmede Rus Büyükelçi’ye, gelinen aşamada Kıbrıs Türk tarafının ortaya koymuş olduğu vizyonun, tarafların asli egemen eşitlikleri zemininde, sorunun sürdürülebilir şekilde çözümü ve iş birliği için en rasyonel yol olduğunu anlattı.

Olgun, adadaki iki devletin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüde dengesinin sağlanmasının ve korunmasının, hem Kıbrıs Adası’na hem de kırılgan olan bölgeye işbirliği, istikrar ve güvenlik getireceğinin altını çizdi.

Ergün Olgun, Kıbrıs Türk tarafının samimiyetle ve yapıcı bir şekilde 5+BM toplantısına gideceğini ve yine aynı tutumla katılımcılara açık yüreklilikle uzlaşı ve işbirliği vizyonu aktaracağını belirtti.

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