“Karşı taraf oyun içinde”

Cumhurbaşkanı Tatar, New York’ta 23 Eylül Cumartesi günü BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek. “Karşı taraf oyun içindedir” diyen Tatar, Türk tarafının Crans Montana'da bırakılan yere çekilmeye çalışıldığını söyledi

Birlemiş Milletlerin 78’inci Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a hareket eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Havaalanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Ersin Tatar, yeni siyasetin aynen devam ettiğini, Anavatan ve garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmeden resmi müzakerelere başlanmayacağını vurgulayarak, bunu New York’ta da ifade edeceğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini New York temaslarında dile getireceğini kaydeden Tatar, 23 Eylül Cumartesi günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres görüşeceklerini kaydetti.

Tatar, Türk tarafının yeni siyasetinin aynen devam ettiğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmeden resmi müzakerelere geçmeyeceklerini, görüşmelerde bunları da ifade edeceğini söyledi.

Küresel taşların yerinden oynadığını, Kıbrıs’ta artık geriye dönüşün mümkün olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğinin KKTC’nin yeni siyasetinin doğru zeminde ilerlediğini bir göstergesi olduğunu kaydetti.

“Karşı taraf oyun içindedir” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk tarafının 2017 Crans Montana'da bırakılan yere çekilmeye çalışıldığını söyleyerek şöyle devam etti:

“Anavatan Türkiye ile bağlarımızın kopararak bizi üniter bir yapıya çekmeye çalıştıkları açık ve nettir. Asla bu oyuna gelmeyeceğiz. 60 yıldır bu yolu kendi devletimizle yürüyoruz. Gelecekte de özgür, bağımsız ve onurumuzla yaşamak istiyorsak temel kriterlere dikkat etmeliyiz …”

NEW YORK PROGRAMI..

New York yolculuğu öncesinde Cumhurbaşkanlığı’nda ekibiyle, hükümetle, siyasi parti başkanlarıyla ve Türkiye Cumhuriyeti’yle istişarelerde bulunduğunu belirten Tatar, “New York’ta davamızı, haklı mücadelemizi, yeni siyasetimizin temel parametrelerini anlatmak için fırsatlar arayacağız” diye konuştu.

Tatar, KKTC’nin de temsilciliğinin bulunduğunu Türkiye Cumhuriyeti’ne ait Türk Evi’nde, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletler Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatı’nın yetkilileri ve diğer ülke temsilcilerle temasları olacağını da söyledi.

Rum liderin farklı mecralarda Türk tarafına mesaj iletmeye çalıştığını da belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şöyle devam etti:

“Biz bu mesajların ne olduğunu çok iyi biliyoruz. İyi niyetli bir yaklaşım olsaydı Kıbrıs Türk halkı bu kadar gelişmelere rağmen acımasız izolasyon ve ambargolara maruz kalmazdı.

Bugün üniversitelerimizin diplomalarının tanınmaması için çeşitli temaslar yapıyor, ekonomik kalkınmamızı engellemeye, 14 maddelik planla kişileri Kıbrıs Cumhuriyeti’ne çekerek KKTC’nin zeminini zayıflatmaya çalışıyorlar…”

Türk tarafının geçtiğimiz temmuzda Birleşmiş Milletler üzerinden bir takım öneriler yaptığını, bunların doğal kaynak ve hidrokarbon, yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi, enterkonnekte sisteme geçilmesi, suyun paylaşımı, düzensiz göçler, mayınların temizlenmesiyle ilgili olduğunu anımsatan Tatar, şöyle devam etti:

“Bu önerilerimiz Kıbrıs’ta bir tarafın diğer tarafa hiçbir üstünlük sağlamayacağı hassasiyetleri içeriyor. Kıbrıs meselesinin esas kritik noktası budur, iki tarafın birbirine saygı duyması ve bizlerin de bir devlet, otorite ve yetki sahibi olduğumuzun karşı taraf tarafından kabul edilmesi.. İşte bu noktada uzlaşıya varamıyoruz. Karşı taraf hiçbir zaman bizi eşitlik temelindeki bir anlaşma içinde kabul etmedi…”

KKTC'nin otoritesine saygı gösterilmediği bir düzende Kıbrıs meselesine çözüm bulmanın mümkün olmadığını kaydeden Tatar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Evet, iletişimden, diyalogdan yanayız. Koyduğumuz ilkeler çerçevesinde uzlaşı zemini olabilmesi için ciddi arayış içindeyiz ama KKTC'nin, gerçek olduğu kabul edilmelidir. Biz New York'taki farklı platformlarda bunu anlatacağız. Halkımızın hak ve menfaatlerini herkesle paylaşmak için orada olacağız.”

Tatar’a New York temaslarında Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 25 Eylül’de adaya dönmesi bekleniyor.